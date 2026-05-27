Zelenski estima que la guerra con Rusia continuará al menos hasta noviembre

May 21, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visited Slavutych, Ukraine, on May 21, 2026, during a working visit. He reviewed the local situation and met with officials and workers in key sectors - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha estimado en la reunión de su partido --Servidor del Pueblo-- que la guerra continuará al menos hasta noviembre, en un momento en el que no hay conversaciones programadas con Rusia, ni las anteriores resultaron especialmente fructíferas.

Zelenski ha fijado estos próximos seis meses como "fecha límite", ha relatado este miércoles el asesor de comunicación del presidente ucraniano, Dimitro Litvin, quien ha señalado que en base a esa fecha se están concentrando todos los esfuerzos, según recoge la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

"Es el mismo recurso argumental que ya estaba presente. Quizás la gente necesita usarlo como vehículo para otros mensajes sobre lo mal que está todo. En la reunión con el partido, el presidente dijo que debemos concentrarnos en los seis meses que quedan hasta noviembre, que es la fecha límite", ha revelado.

Litvin también ha valorado como "información irrelevante" lo que ha venido apareciendo en las últimas fechas en algunos medios internacionales sobre unas supuestas declaraciones de Zelenski en las que advertía de que la guerra podría prolongarse otros dos o tres años más.

Desde finales de 2025 se habían celebrado varios encuentros con Rusia, con la mediación de Estados Unidos, en Emiratos Árabes Unidos y Suiza, en los que se acordaron asuntos de índole humanitaria, como continuar con el intercambio de prisioneros de guerra y la devolución de soldados de ambos lados caídos en combate.

No obstante, Kiev y Moscú siguieron muy distanciados en los principales puntos de fricción, como la gestión de la central nuclear de Zaporiyia --la más grande de Europa-- y sobre todo en lo que respecta a la situación de los territorios del este de Ucrania, actualmente gran parte de ellos bajo control ruso.

Las conversaciones además tuvieron que detenerse abruptamente a finales de febrero de este año, después de que Estados Unidos se enfrascara en su propia guerra en Irán, impidiendo así que continuara con sus labores de intermediación.

NUEVA MOVILIZACIÓN RUSA

Por otra parte, Zelenski ha afirmado que Rusia prepara una nueva movilización de "al menos decenas de miles de soldados", lo que supone una nueva muestra de que Moscú no apuesta por la diplomacia. "Esto tiene como objetivo compensar las elevadas pérdidas del Ejército ruso en los territorios ocupados", ha valorado.

Esta cuestión ha formado parte de los temas que Zelenski ha abordado este miércoles con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Oleksandr Sirski, y con el jefe del Estado Mayor, Andri Gnatov, quienes han informado de la situación en los frentes de Járkov, Donetsk y Zaporiyia.

"Estamos recibiendo cada vez más información interna rusa sobre la preparación de una movilización adicional", ha contado Zelenski en un mensaje en sus redes sociales, desde donde ha reclamado nuevamente mayor presión global para que Rusia ponga fin a la guerra.