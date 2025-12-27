Zelenski expone las "líneas rojas" de Ucrania antes de la reunión con Trump

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha afirmado este sábado, un día antes de reunirse con el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, en Florida, las "líneas rojas" existentes en el borrador del plan de paz, en el marco de la invasión rusa de Ucrania.

"Debemos trabajar para minimizar los asuntos pendientes. Por supuesto, hoy existen líneas rojas para Ucrania y el pueblo ucraniano", ha declarado antes de indicar que "hay propuestas de compromiso" y que "todos estos temas son muy sensibles", incluida la cuestión territorial o la central nuclear de Zaporiyia.

Zelenski ha indicado que, en el caso de que se actualicen los enfoques del plan, antes de tomar una decisión, se comunicará con la población ucraniana porque es la que "tiene la última palabra", ya sea a través de un referéndum o de "ciertos cambios legislativos", según ha señalado a través de su perfil en la red social X.

Asimismo, ha recriminado que durante la jornada, en la que está viajando a Estados Unidos para las negociaciones de paz, Rusia ha "atacado masivamente" Ucrania, alegando que esta es la "respuesta" de Moscú a las conversaciones para "poner fin a la guerra rusa".

En este contexto, ha reiterado que la petición "más importante" de Kiev es que "las garantías de seguridad sean sólidas" y que estén protegidos, y ha sostenido que en las "condiciones actuales no será posible" celebrar elecciones, tal y como exige Washington por las presiones del Kremlin.

"Los cielos deben ser seguros y la seguridad debe estar garantizada en todo nuestro territorio, al menos durante las elecciones o un referéndum", ha subrayado, mientras que ha abogado por que haya observadores internacionales presentes "en todas partes" del territorio, incluido el ocupado por Rusia.

LLAMADA DE LÍDERES EUROPEOS CON ZELENSKI

Tras estas declaraciones, Zelenski ha mantenido una llamada telefónica con varios líderes europeos, incluidos la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, y varios jefes de Estado y de Gobierno, como el presidente de Francia, Emmanuel Macron quienes le han arropado antes del encuentro en Florida.

Durante la conversación, han repasado los "elementos más fundamentales de los borradores de los documentos clave" que se debatirán mañana en Florida. "Necesitamos posturas firmes tanto en el frente como en la diplomacia para evitar que (el presidente ruso, Vladimir) Putin manipule y eluda un fin real y justo de la guerra", ha declarado Zelenski.

"El mundo tiene la fuerza suficiente para garantizar la seguridad y la paz", ha enfatizado el presidente ucraniano, quien además ha propuesto un calendario de reuniones para los próximos días y semanas, tal y como ha indicado su oficina a través de un comunicado publicado en su página web.

Por su parte, Von der Leyen ha aplaudido "todos los esfuerzos que conduzcan al objetivo común: una paz justa y duradera que preserve la soberanía y la integridad territorial de Ucrania". "Y que fortalezca las capacidades de seguridad y defensa del país, como parte integral de al seguridad de nuestro continente", ha añadido.

La jefa del Ejecutivo comunitario ha asegurado que "en 2026, la Comisión Europea seguirá presionando al Kremlin, mantendrá su apoyo a Ucrania y trabajará intensamente para acompañarla en su camino hacia la adhesión de la UE".

Por su parte, Costa ha aseverado que el apoyo de Bruselas "no flaqueará" y ha defendido "paz y reconstrucción" en "tiempos de guerra", argumentando que "una Ucrania fuerte y próspera en la UE es una garantía fundamental de seguridad".

Mientras que ha sostenido que la UE sigue trabajando en "estrecha colaboración" con los estadounidenses para "una paz sólida y duradera, ha aplaudido las recientes medidas contra Rusia, incluido el bloqueo de activos soberanos rusos a largo plazo y las sanciones.