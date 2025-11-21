Ucrania.- AMP.- Zelenski y los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido comienzan a evaluar el plan de paz de Trump

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha mantenido este viernes una conversación a cuatro con los líderes de Alemania, Francia y Reino Unido para evaluar el plan de paz concebido por Estados Unidos para poner fin a la guerra, desatada por la orden de invasión firmada en febrero de 2022 por el mandatario ruso, Vladimir Putin.

En un mensaje publicado en su cuenta de X, Zelenski, junto a Friedrich Merz, Emmanuel Macron y Keir Starmer, han comentado una iniciativa de 28 puntos que, a grandes rasgos, ofrece a Ucrania garantías de seguridad futuras a cambio de reconocer que Rusia consolidará su dominio en el este del país: Crimea, Donetsk y Lugansk.

"Hemos comenzado a trabajar en el documento que ha preparado la parte americana. Debe ser un plan que garantice una paz real y digna", ha manifestado Zelenski, quien lleva meses insistiendo, como ha vuelto a hacer este viernes, en que su país debe tener voz y voto en cualquier iniciativa destinada a terminar con el conflicto.

El presidente de Ucrania ha anunciado que los líderes europeos ya están coordinándose para "garantizar" que este plan tenga en cuenta "posiciones de principios" y confirmado que los respectivos equipos de trabajo están comenzando a trabajar para estudiar la propuesta "en sus correspondientes niveles".

El canciller de Alemania se ha mostrado en los mismos términos en nombre de sus compañeros europeos: "Ucrania cuenta con nuestro apoyo pleno e inquebrantable para una paz justa y duradera", ha declarado Merz antes de insistir en que su objetivo común es el de "proteger los intereses vitales europeos y ucranianos" a partir de una "sólida línea de defensa ucraniana".

Merz, con todo, ha aplaudido los esfuerzos de Trump para poner fin a la guerra de Ucrania y la voluntad de Estados Unidos para "brindar sólidas garantías de seguridad" al Gobierno ucraniano.