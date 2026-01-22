Archivo - El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, durante una rueda de prensa posterior a su reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Palacio de la Moncloa, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). Durante su visita a Españ - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha llegado este jueves a la ciudad suiza de Davos, sede del Foro Económico Mundial, para mantener un encuentro con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, con quien abordará las conversaciones destinadas a lograr un acuerdo de paz con Rusia que ponga fin a la invasión desatada en febrero de 2022, después de que en un primer momento se descartada su presencia en Suiza.

El portavoz de la Presidencia ucraniana, Sergi Nikiforov, ha confirmado que Zelenski "ha llegado a Suiza para participar en el Foro Económico Mundial y reunirse con Trump", un encuentro previsto para las 13.00 horas. Además, dará un discurso ante el citado foro y se reunirá con representantes de compañías energéticas, tal y como ha recogido la agencia ucraniana de noticias Ukrinform.

El desplazamiento de Zelenski, que en un primer momento descartó viajar a Davos para participar en el Foro Económico Mundial tras los últimos ataques rusos contra el país, ha tenido lugar después de que Trump afirmara el miércoles desde Davos que tenía previsto reunirse hoy con Zelenski, algo que no fue confirmado en un primer momento desde Kiev.

El viaje del mandatario ucraniano coincide con el desplazamiento que acometerá este mismo jueves el enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, quien acudirá a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de los contactos internacionales para lograr un acuerdo de paz en Ucrania y los progresos obtenidos durante las últimas semanas a tal fin.

El propio Witkoff ha indicado en las últimas horas que las conversaciones han registrado "muchos progresos" y ha asegurado que "han quedado reducidas a un solo asunto" sin especificar. "Hemos discutido iteraciones sobre ese asunto, lo que significa que es solucionable", ha destacado el enviado estadounidense, que ha subrayado que "si ambas partes quieren resolverlo, vamos a resolverlo".