Zelenski pide a sus socios establecer un "plan claro" para desplegar tropas europeas en Ucrania

Insta a tomar decisiones sobre el tamaño y la estructura de estas fuerzas y los procedimientos a seguir "en caso de amenaza"

Asegura que Rusia prepara "nuevas ofensivas" contra las regiones de Sumi, Járkov y Zaporiyia

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha pedido este jueves a sus socios internacionales desarrollar cuanto antes un "plan claro" para el despliegue efectivo de tropas europeas en Ucrania en el marco de la invasión rusa, que comenzó hace ya más de tres años.

Durante la cumbre de líderes europeos que se está celebrando en París, la capital de Francia, Zelenski ha resaltado la importancia de que todas las partes "estén de acuerdo" con la 'hoja de ruta' a seguir y ha invitado a los representantes de los países presentes en el encuentro a "acudir a Ucrania" para establecer de forma "conjunta" estos planes.

"Ahora, durante este encuentro, de cara a las próximas conversaciones militares en Europa y con otros socios, incluso Estados Unidos, necesitamos respuestas a algunas preguntas muy específicas. ¿Qué países van a estar involucrados sobre el terreno, en el aire y en el mar? ¿Cuándo se desplegarán estas fuerzas?", ha puntualizado.

En este sentido, ha instado a matizar el tamaño y la estructura de estas tropas y los procedimientos de actuación a seguir "en caso de amenaza". "¿Cuándo se desplegarán las tropas? ¿Cuándo comenzará el alto el fuego? Necesitamos un plan claro, uno que se pueda poner en marcha ya y que tenga en cuenta lo que ya hemos discutido", ha afirmado.

Asimismo, ha recalcado que las sanciones impuestas contra Rusia "deben mantenerse siempre que la agresión y la ocupación continúen", al tiempo que ha dado las gracias a los presentes por su "compromiso", especialmente al presidente francés, Emmanuel Macron, y al primer ministro británico, Keir Starmer, quienes pasarán a "representar a los socios europeos en la mesa de negociaciones".

"Como podéis ver, la guerra continúa y solo sigue adelante porque Rusia así lo quiere. Su postura es simple, seguir adelante, seguir atacando, retrasar la diplomacia. Ahora mismo hay propuestas estadounidenses sobre la mesa, incluso una que implica un alto el fuego incondicional. Estamos de acuerdo, pero, por supuesto, Rusia lo ha rechazado", ha aclarado.

En relación con la tregua en el mar Negro ha acusado a Moscú de "tratar de presionar para lograr sus propias condiciones". "Esto no es realista y retirar las sanciones sería un desastre", ha aclarado el mandatario, que ha recordado que Ucrania "necesita una paz duradera y estable".

"Necesitamos decisiones operativas claras y una visión cometida para el sistema de seguridad del futuro. Es obvio que fortalecer y aumentar las capacidades del Ejército ucraniano será siempre una garantía de seguridad, así que tenemos que construir todo en torno a esto", ha manifestado.

NUEVAS OFENSIVAS DE RUSIA

El presidente ucraniano ha alertado, a su vez, de que las autoridades rusas están preparando "nuevas ofensivas" contra las regiones de Sumi, Járvkoz y Zaporiyia, y ha lamentado que la situación "en el frente es muy difícil". "La estabilización es una base sólida para la democracia", ha dicho.

"Logramos estabilizar la situación en la región de Donetsk y seguimos con las operaciones en la región rusa de Kursk para proteger así nuestras regiones orientales. Según los datos de la Inteligencia, Rusia está ahora preparando nuevas ofensivas", ha aclarado.

En este sentido, ha acusado a Moscú de "echar por tierra las negociaciones y tratar de llevar a Estados Unidos hacia una discusión sin fin, carente de sentido, sobre unas condiciones falsas que solo son sirven para ganar tiempo mientras se hacen con más territorio". "(Vladimir) Putin busca negociar desde una posición fuerte y solo piensa en la guerra", ha añadido.

"Nuestro trabajo es la defensa, pero necesitamos también inversiones, más proyectos conjuntos... Todo lo que permita aumentar la producción en defensa, desde misiles hasta drones", ha continuado Zelenski, que ha incidido en que Rusia "rompe sus promesas a menudo".

Sobre la relación con el presidente estaodunidense, Donald Trump, con el que vivió un encontronazo a principios de este mes durante un encuentro en la Casa Blanca, el jefe de Estado ucraniano ha puntualizado que "lo importante no es cómo caiga Trump". "Dentro de unos años quizá haya otro presidente, pero los ucranianos seguirán aquí. Quizá Putin le esté haciendo promesas ahora, pero igual no cumple su palabra", ha explicado durante la rueda de prensa tras el encuentro con los líderes europeos.

"¿Quién va a asumir esa responsabilidad? Necesitamos una paz que esté bien asentada, que sea sostenible, con independencia de quién sea el presidente. Necesitamos garantías de seguridad que sean viables y el presidente Trump ahora tiene sus opiniones, pero necesitamos una paz que sea viable, con independencia del presidente que esté en el cargo", ha continuado.

Es por ello que ha instado a "seguir trabajando". "Estados Unidos es el único país de la OTAN que puede ofrecer estas garantías de seguridad, y si Rusia viola el acuerdo, Estados Unidos tendría que intervenir, porque si no hay consecuencias nos encontraríamos en un callejón sin salida", ha argumentado.

No obstante, ha descartado visitar Estados Unidos "de momento" y ha afirmado que "no está ahora mismo en la agenda". "Ya tenemos muchos acuerdos sobre minerales, y quiero abordar este asunto de forma práctica, no teórica. Es importante esperar a coNOcer la versión final del próximo acuerdo con Estados Unidos, porque las condiciones están cambiando constantemente", ha detallado.

Para Zelenski, todas estas cuestiones requieren de un "análisis exhaustivo", por lo que ha aseverado que es "muy pronto para hablar de un acuerdo". "Tampoco quiero que se cree la sensación de que Ucrania está contra esto en su conjunto; siempre hemos mostrado uan postura positiva y estamos cooperando con Estados Unidos", ha declarado.