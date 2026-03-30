Zelenski pide una tregua por la Pascua

March 21, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy praises the defenders killed in action, affirming that their sacrifices symbolize the country's resilience in the face of Russian attacks, following a military escalation t - Europa Press/Contacto/PRESIDENT OF UKRAINE

MADRID, 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha hecho un llamamiento este lunes a una tregua con motivo de la Pascua y ha asegurado que Kiev está dispuesto a llegar a "cualquier acuerdo", siempre que no atente contra "la dignidad y la soberanía" de Ucrania.

"Apoyamos cualquier formato para poner fin a la guerra, siempre y cuando no se pierda la dignidad y la independencia de nuestro Estado. Un alto el fuego, en cualquier formato, incluyendo la parte energética. Estamos dispuestos a un alto el fuego para las vacaciones de Semana Santa", ha expresado en declaraciones ante los periodistas.

Zelenski ha negado también que las partes estén en un "callejón sin salida" en el marco de las negociaciones de paz tras las últimas conversaciones bilaterales con Estados Unidos, en Florida. "No dejaremos que Rusia ceda. Debemos organizar una reunión trilateral y continuar por la vía diplomática: hacer todo lo posible para lograrlo", ha señalado el presidente.

En este sentido, ha mostrado disposición a reunirse con el lado ruso "en cualquier formato" o país, exceptuando en Rusia o Bielorrusia, y ha expresado su esperanza de que dicha reunión tenga lugar en un futuro próximo en un contexto de incertidumbre por la guerra de Irán, que ha interrumpido en parte el proceso diplomático.

"Estamos dispuestos a apoyar a Estados Unidos; estamos dispuestos a apoyar la reunión en Suiza, Turquía y dondequiera que los socios estén dispuestos a llevarla a cabo", ha enfatizado ante la prensa, según ha recogido la agencia de noticias Ukrinform.

El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró el pasado año una tregua unilateral por la Pascua que se caracterizó por acusaciones mutuas de incumplimiento: mientras el presidente ucraniano denunció decenas de bombardeos y asaltos rusos, el lado ruso denunció miles de violaciones del alto el fuego.

Durante las primeras horas de la tregua, no obstante, se efectuó un importante canje de prisioneros de guerra entre las partes, si bien los ataques se reanudaron poco después de expirar la pausa por la Pascua, que tuvo una duración de 30 horas.

ACUERDOS DE DEFENSA "HISTÓRICOS"

Por otro lado, Zelenski ha calificado de "históricos" los recientes acuerdos de Defensa firmados con Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí durante su gira por la región. "Hemos acordado una cooperación estratégica en el campo de la tecnología militar y otras áreas. Estamos hablando de acuerdos de diez años", ha indicado.

El presidente ucraniano ha explicado así que estos acuerdos incluyen asistencia mutua, así como cuestiones relacionadas con drones navales como parte de la experiencia de Kiev en el desbloqueo de rutas comerciales marítimas a colación de la situación en el estrecho de Ormuz por la guerra de Irán.

"Saben que pueden contar con nuestra experiencia en este ámbito. Compartimos la experiencia con respecto al corredor del mar Negro. Entienden que nuestras Fuerzas Armadas lograron desbloquearlo de manera muy productiva y estamos compartiendo estos detalles", ha señalado.