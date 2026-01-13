Zelenski reclama "nuevos paquetes de asistencia" a Ucrania tras la última oleada de ataques de Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante una reunión en la capital de Polonia, Varsovia, en diciembre de 2025 (archivo) - Europa Press/Contacto/Igor Jakubowski

Pide "acelerar las entregas" y subraya que Moscú "debe entender que el frío no le ayudará a ganar la guerra"

Zelenski afirma que han logrado bloquear el 20% de la flota fantasma rusa

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reclamado este martes "nuevos paquetes de asistencia" a Kiev tras la última oleada de ataques por parte de Rusia, que han dejado al menos cuatro muertos en Jérkov, antes de recalcar que Moscú "debe entender que el frío no le ayudará a ganar la guerra".

"Son necesarios a diario misiles para los sistemas de defensa aérea, especialmente durante el invierno", ha señalado, antes de subrayar que "el mundo puede responder a este terror ruso con nuevos paquetes de asistencia para Ucrania". "Esperamos que se aceleren las entregas ya acordadas con Estados Unidos y Europa", ha remarcado.

Zelenski ha afirmado que "el principal objetivo del ataque" de este martes fueron instalaciones del servicio eléctrico de Ucrania y ha confirmado "una destrucción extensa de infraestructura residencial y civil" en las últimas horas por los bombardeos rusos, que alcanzaron las provincias de Dnipropetrovsk, Yítomir, Zaporiyia, Kiev, Odesa, Sumi, Járkov y Donetsk.

"Sin propósito militar alguno, Rusia lanzó misiles contra una sede postal en Korotich, en Járkov, matando a cuatro personas", ha lamentado a través de un mensaje publicado en redes sociales, en el que ha destacado que "la situación en la región de Kiev no es fácil", ya que "cientos de miles de hogares se encuentran en estos momentos sin electricidad".

"Como siempre, dondequiera que Rusia intente destruir, los ucranianos se apoyan mutuamente, y la resiliencia interna es lo que más se necesita ahora mismo", ha dicho Zelenski, quien ha insistido en que "cada ataque de este tipo contra la vida es un recordatorio de que el apoyo a Ucrania no puede detenerse".

ACCIONES CONTRA LA FLOTA RUSA EN LA SOMBRA

En otro orden de cosas, el presidente ucraniano ha destacado que gracias a las "medidas de presión" coordinadas con algunos socios han logrado bloquear el 20% de la denominada flota fantasma rusa, la armada alternativa que emplea Moscú para intentar sortear las sanciones internacionales.

Zelenski ha advertido de que "Rusia está tratando de compensar estas pérdidas atrayendo nuevos buques", por lo que la respuesta internacional no debe hacerse esperar. "Todos deberían ser incluidos en las listas de sanciones", ha dicho en un mensaje en su cuenta de Telegram.

"Vamos a continuar con la presión de las sanciones sobre las tripulaciones, capitanes, aseguradoras y toda la infraestructura de la flota en la sombra", ha remarcado el presidente ucraniano, insistiendo a sus socios en la necesidad de golpear el margen de maniobra de Rusia para adaptarse a la presión.

Zelenski ha estimado en 30.000 millones de dólares las pérdidas anuales para la economía rusa provocadas por las sanciones internacionales contra sus exportaciones marítimas de petróleo y ha apuntado nuevamente hacia China como uno de los actores que estarían ayudando a Rusia a eludir estas restricciones.

"Una presión efectiva sobre el agresor es el principal motor del proceso diplomático", ha señalado el mandatario.