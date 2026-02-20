Zelenski reitera que el "compromiso" de Ucrania con la paz no pasa por restar independencia y soberanía

14 February 2026, Bavaria, Munich: Ukrainian PresidentVolodymyr Zelensky attends the Ewald von Kleist Prize award ceremony on the sidelines of the 62nd Munich Security Conference (MSC). The prize is awarded this year to the Ukrainian people. Photo: Sven H - Sven Hoppe/dpa

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reiterado este viernes que si bien están preparados para "verdaderos compromisos", no pueden ser a costa de su independencia y soberanía. "Estamos dispuestos a hablar, pero no a recibir ultimátum de los rusos a una y otra vez", ha zanjado.

Zelenski se ha preguntado qué compromisos está dispuesto a ofrecer Rusia como país agresor y ha señalado que a pesar de que Rusia ha tomado "casi el 20%" del territorio ucraniano, Kiev continúa dispuesto a sentarse a negociar la paz.

"Estamos dispuestos a hablar de compromisos con Estados Unidos, pero no a recibir ultimátums de los rusos una y otra vez. Ellos son el agresor. Todo el mundo lo ha reconocido. Eso no ha cambiado (...) todos reconocen que Rusia es el agresor", ha subrayado durante una entrevista para la agencia japonesa Kyodo.

En cambio, según ha denunciado el presidente ucraniano, Rusia persiste en su idea de seguir ocupando territorios. "Eso es terrorismo. 'Estoy dispuesto a no matarte, entréganos todo'. Eso no es un compromiso. Es un ultimátum", ha afeado.

"Estamos listos para compromisos que respeten la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, nuestro Ejército, nuestra gente y nuestros hijos. Pero no estamos dispuestos a aceptar ultimátum", ha remarcado de nuevo Zelenski.

POSIBLE NUEVO INTERCAMBIO DE PRISIONEROS

En un mensaje posterior en redes sociales, el presidente ucraniano ha afirmado que "aún existen oportunidades reales para poner fin a la guerra con dignidad", aunque ha apelado nuevamente a la presión que otros actores internacionales pueden ejercer para llevar este asunto a buen término.

Zelenski ha afirmado que están listos para una nueva ronda de negociaciones antes de que finalice el mes de febrero y que "sea realmente productiva". Así ha remarcado que en esa próxima cita estarán disponibles "las respuestas ucranianas a las preguntas más difíciles".

Como viene siendo habitual, Zelenski ha vuelto a incidir en su propuesta de reunirse cara a cara con el presidente ruso, Vladimir Putin, y resolver aquellos asuntos que aún no han logrado sacar adelante las respectivas delegaciones. El formato de líderes puede ser decisivo en muchos sentidos", ha defendido.

Zelenski también ha adelantado la posibilidad de que se produzca un nuevo intercambio de prisioneros en un "futuro próximo" y ha agradecido a la delegación estadounidense y ucraniana por su trabajo y "paciencia" en estas conversaciones.

Asimismo, también ha tenido un gesto de reconocimiento para sus aliados europeos, en medio del malestar que algunos de ellos han expresado por verse fuera de las negociaciones. "Europa está trabajando para poner fin a la guerra y el papel de Europa debe fortalecerse. Nos coordinaremos con nuestros socios", ha dicho.

Este semana ha tenido lugar una nueva ronda de conversaciones a tres bandas, con la participación de Estados Unidos, en la ciudad suiza de Ginebra, sin que haya trascendido información significativa de lo que se ha tratado.