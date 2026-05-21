Ucrania.- AMP.- Zelenski reivindica un ataque contra una refinería rusa en la región de Samara y otro contra Jersón

May 13, 2026, Bucharest, Romania: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy participates in the Bucharest Summit at Cotroceni Palace in Bucharest, Romania, on May 13, 2026 - Europa Press/Contacto/President Of Ukraine Office

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves un nuevo ataque de largo alcance contra una refinería rusa en la región de Samara, en el centro del país, y otro contra una sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB) ruso en la región de Jersón, en el sur.

"Otro ataque ucraniano de largo alcance contra la capacidad de refinar petróleo de Rusia. Seguimos avanzando en esta línea de acción. Esta vez fue la refinería de petróleo de Sizran, situada a más de 800 kilómetros de nuestra frontera", ha subrayado en un mensaje en redes sociales en el que también ha expresado su agradecimiento a las fuerzas ucranianas, destacando su "precisión".

Más tarde, el presidente ucraniano ha afirmado en otro mensaje en sus redes sociales que efectivos de la principal unidad de fuerzas especiales y contraterrorismo del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU) han alcanzado una sede del FSB en Jersón.

"Una sede de la FSB rusa ha sido atacada y un sistema de misiles tierra-aire Pantsir-S1 ha sido destruido en nuestro territorio temporalmente ocupado. Gracias a solo esta operación, las pérdidas rusas ascienden a alrededor de un centenar de ocupantes muertos y heridos", ha afirmado en redes sociales, donde ha publicado un vídeo del ataque.

Previamente, el gobernador de Samara, Viacheslav Fedorischev, había informado de la muerte de al menos dos personas a causa de un ataque con drones del Ejército de Ucrania contra Sizran, en Samara, indicando que "dos personas han sido asesinadas por las acciones inhumanas del enemigo", en un suceso que deja además varios heridos.