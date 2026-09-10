Zelenski reivindica nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra"

August 25, 2026, Kyiv, Ukraine: President of Ukraine Volodymyr Zelenskyy participates in the sixth National Legend of Ukraine awards ceremony at the Mariinskyi Palace, Kyiv, Ukraine, August 25, 2026. Established in 2021, the President of Ukraine's Nationa - Yuliia Ovsiannikova / Zuma Press / Europa Press

Ucrania ataca por primera vez instalaciones rusas en una región ártica, situada a más de 3.000 kilómetros del frente

La Armada confirma que una fragata rusa ha quedado "inutilizada" por un ataque en la víspera con un misil de largo alcance

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este jueves nuevos ataques en Rusia contra "infraestructura de apoyo a la guerra", incluidos un puerto en Daguestán y una refinería en Yamalia-Nenetsia, en la zona de los montes Urales.

"Durante las últimas 24 horas, nuestros combatientes atacaron ocho instalaciones de infraestructura rusas que sirven de apoyo a la guerra. Resultaron alcanzadas una refinería de petróleo en la región de Yamalia-Nenetsia y un puerto en Daguestán", ha afirmado en un mensaje publicado en redes sociales. En concreto el ataque contra los campos gasísticos en Yamalia-Nenetsia representa el primer golpe contra una región ártica rusa, situada a más de 3.000 kilómetros del frente.

Así, ha resaltado que también fueron alcanzados otros objetivos no especificados en las regiones de Moscú, Vorónezh, Astracán y Briansk, al tiempo que ha enmarcado estas acciones en la respuesta de Kiev al "terror diario" perpetrado por las fuerzas rusas contra Ucrania.

Por último, Zelenski, que ha dado las gracias al Ejército de Ucrania por sus acciones y a los socios por su apoyo, ha recalcado que Rusia "recibe cada día una respuesta justa" por su invasión, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Más tarde, la Armada ucraniana ha afirmado que ha inutilizado la fragata rusa 'Admiral Essen' tras lanzar en la víspera un misil de largo alcance de tipo Nectuno contra el puerto de Novorosisk, ubicado en aguas del mar Negro.

Las imágenes satelitales muestran "un impacto en la superestructura superior del buque", unos daños que "dejan al buque, armado con misiles, inhabilitado" y que tendrá que acometer "reparaciones extensas", según la Armada.

"El armamento ucraniano sigue alcanzando a la flota rusa allí donde esta intenta ocultarse. El 'Admiral Essen' constituye una prueba más de que ya no existen refugios seguros para los buques de guerra rusos en el mar Negro", ha indicado en redes sociales.