Zelenski reivindica la "resistencia" de los ucranianos cuatro años después del inicio de la invasión rusa

Archivo - DAVOS, Jan. 22, 2026 -- Ukrainian President Volodymyr Zelensky speaks at the World Economic Forum (WEF) Annual Meeting 2026 in Davos, Switzerland, Jan. 22, 2026. - Europa Press/Contacto/Lian Yi - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha reivindicado este martes la "resistencia" de su país cuando se cumplen cuatro años desde la invasión a gran escala ordenada por su homólogo ruso, Vladimir Putin, quien "no doblegó a los ucranianos".

"Hoy se cumplen exactamente cuatro años desde que Putin tomó Kiev en tres días. Y esto dice mucho de nuestra resistencia, de cómo Ucrania ha luchado durante todo este tiempo", ha señalado en su cuenta de Telegram, donde ha destacado el "gran coraje, trabajo duro, perseverancia y el largo camino" enfrentado por millones de compatriotas desde el 24 de febrero de 2022.

El mandatario ha reclamado, cuando el conflicto entra en su quinto año, que "tenemos todo el derecho a decir: defendimos nuestra independencia, no perdimos nuestra condición de Estado". "Putin no logró sus objetivos. No doblegó a los ucranianos, no ganó esta guerra. Preservamos Ucrania y haremos todo lo posible por lograr la paz y la justicia", ha asegurado.

Zelenski ha acompañado el mensaje con un vídeo desde un búnker en la calle Bankova, en Kiev, "donde tuve mis primeras conversaciones con líderes mundiales al comienzo de la guerra", y ha recordado que ya entonces pidió armas al presidente estadounidense Joe Biden.

"No teníamos otra. Este es nuestro hogar. Todos comprendimos qué hacer. Nuestro pueblo no izó la bandera blanca, sino que defendió la azul y amarilla", ha señalado en alusión a los colores de la enseña nacional. "Nuestro pueblo eligió la resistencia. Nuestros soldados se mantuvieron firmes, y los civiles protegieron las ciudades, protegieron nuestros pueblos, calles y patios (...) Y todos juntos señalaron el único camino correcto" para detener a Moscú, ha agregado.

El dirigente ucraniano ha recordado el "llamamiento" a los líderes mundiales, la comunidad internacional "y, por supuesto, a la gente común, a millones de personas en todo el mundo". "Acompáñennos, apoyen a Ucrania. Fue inspirador. Muy pronto, todos vieron el mar azul y amarillo, miles de personas con nuestras banderas en las plazas de Europa y del mundo", ha evocado.

Zelenski ha ensalzado en su discurso las capacidades ucranianas frente a Moscú, si bien ha afirmado que "no es suficiente, porque Rusia, por desgracia, no se detiene". "Putin comprende que no puede derrotar a Ucrania en el campo de batalla (...) Y ahora los ucranianos están superando el invierno más duro de la historia", ha señalado aludiendo a los golpes a centrales eléctricas ucranianas.

Por otra parte, y tras agradecer el apoyo de sus aliados, ha afirmado estar "orgulloso" de los ucranianos, de quienes ha dicho "son la fuerza que nos ha sostenido durante todos estos años", tras "1.462 días de una guerra a gran escala, doce años desde el comienzo de la agresión rusa".

En este sentido, ha destacado la labor de las autoridades ucranianas en "la búsqueda de soluciones" y de "todo lo necesario para que Ucrania sobreviviera". "Había que entregar armas. Se entregaron medicamentos y alimentos a las ciudades bloqueadas por el enemigo. Para preservar la vida por la que Ucrania lucha tan desesperadamente", ha sostenido.

"Las cosas fueron diferentes a veces. Se usó un lenguaje formal y firme, ya que cada paquete de ayuda, cada sanción contra Rusia, cada envío de armas, tuvo que ser objeto de una lucha. Tuvimos que luchar con uñas y dientes por la fe de Ucrania. Teníamos que lograr que el mundo se involucrara", ha detallado, antes de especificar que "el mensaje clave" de los llamamientos de Kiev a sus aliados era que "crean en Ucrania, apoyen a Ucrania y sean valientes como Ucrania".

"Esos llamamientos funcionaron, porque los ucranianos lucharon de una forma que quita la respiración y esa resistencia fue visible incluso desde el espacio, lo que fue absolutamente inspirador", ha dicho Zelenski, quien ha desvelado que "gradualmente, con dificultad, paso a paso, ladrillo a ladrillo, Ucrania construyó un apoyo que permitió aguantar". "Lo hicimos desde el primer día de la guerra, que fue el día más largo de nuestras vidas. Luego otro, y otro. Luego una semana, dos semanas, un mes", ha enumerado.

DENUNCIA SOBRE LAS ACCIONES RUSAS

En su discurso, Zelenski ha lamentado el sufrimiento causado por la invasión rusa durante estos cuatro años y "el dolor que Rusia ha causado a cada una de las familias y corazones ucranianos". "Bucha, Irpin, Borodianka. Fosas comunes. Gostomel, Mriya, Járkov, Mikolaiv, la presa de Kajovka, la central nuclear de Zaporiyia", ha recordado.

"Kremenchuk y Krivói Rog. Ternópil y Leópolis. Olenivka. Chasiv Yar. Kiev. Ojmatdit. Kramatorsk. La estación de tren. Un juguete. Mariúpol. El teatro. La inscripción: niños. Odesa. Edificio de apartamentos. Una niña pequeña. Tres meses. Vilniansk. La maternidad. Un bebé. Dos días", ha manifestado, en referencia a algunos puntos clave de la invasión.

"Los hombres no luchan así. Las personas no se comportan así. Los ucranianos no olvidarán. Que estas grabaciones sean vistas por todos los que no tienen ni una traz de conciencia, por todos los que aún tienden la mano al mal ruso y aún compran el petróleo de Putin", ha criticado, si bien ha subrayado que "no hay que dejar que la ira consuma desde dentro".

De esta forma, ha afirmado que "los ucranianos han convertido su ira en energía para la lucha y han demostrado que pueden ser llevados a los refugios, pero es imposible meter a Ucrania bajo tierra para siempre". "Inevitablemente, nos alzaremos, volveremos, seguiremos luchando, ya que luchamos por la vida, por el derecho a estar en nuestra tierra y a respirar nuestro propio aire", ha destacado.

Zelenski, que ha ensalzado los avances de la industria militar de Ucrania desde el inicio de la guerra, ha prometido que Kiev "hará más, ya que Rusia no para, lamentablemente, y lleva a cabo su guerra usando todos los métodos". "Contra la paz, contra nosotros, contra el pueblo. Putin entiende que no es capaz de derrotar a Ucrania en el campo de batalla y que 'el segundo Ejército del mundo' lucha contra edificios de apartamentos y centrales energéticas", ha argüido.

INVITACIÓN A TRUMP

En esta línea, ha recordado las primeras visitas de líderes extranjeros a Kiev tras el estallido de la guerra. "Entendimos quién era realmente un hermano y un amigo, quién no tenía miedo, quién no dudaba, quién no manchaba su nombre y no se preocupaba por no molestar a Putin".

"Doy las gracias a todos los líderes que han elegido el lado de la luz en la historia, que han elegido a Ucrania", ha manifestado. "Me gustaría estar aquí un día con el presidente de Estados Unidos (Donald Trump). Sé seguro que solo viniendo a Ucrania y viendo con sus propios ojos nuestra vida y nuestra lucha, sintiendo a nuestro pueblo y la enormidad de este dolor, se puede entender qué es esta guerra realmente", ha argumentado.

"Por culpa de quién. Quién es el agresor y quién debe ser presionado. Que Ucrania defiende la vida, lucha precisamente para esto y que esto no es una pelea callejera, sino un ataque por parte de un Estado enfermo contra uno soberano, y que Putin es esta guerra. Es la causa de su inicio y el obstáculo para su fin. Rusia debe ser puesta en su lugar para que haya una paz real", ha dicho.

De esta forma, ha insistido en que Ucrania "quiere que la guerra termine, pero nadie permitirá que Ucrania termine". "Queremos paz. Una paz fuerte, digna y duradera", ha explicado, al tiempo que ha afirmado que en sus instrucciones a las delegaciones negociadoras pide que "no anulen estos años, no devalúen toda la lucha, la valentía, la dignidad y aquello que ha sufrido Ucrania".