Zelenski subraya que "no puede haber una normalización con Rusia" tras un "ataque masivo" con 15 muertos

April 15, 2026, Rome, Italy: President of Ukraine, Volodymyr Zelensky, attends a press conference after their meeting with the Italian Prime Minister Giorgia Meloni (not in view) at Palazzo Chigi. - Europa Press/Contacto/Stefano Costantino

Ucrania denuncia el lanzamiento de unos 660 drones y 45 misiles, en una de los bombardeos más intensos desde el inicio de la guerra

Rusia confirma "un ataque masivo" a lugares que vincula con las FFAA de Ucrania: "Todos los objetivos designados han sido golpeados"

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha subrayado este jueves que "no puede haber una normalización con Rusia" tras un "ataque masivo" que deja al menos 15 muertos en la capital, Kiev, y otras provincias, antes de insistir en que la intensidad de estos bombardeos "demuestran que Rusia no merece un alivio en la política global o una retirada de sanciones".

"No puede haber una normalización de Rusia en la situación actual. La presión sobre Rusia debe surtir efecto, y es importante cumplir puntualmente todas las promesas de ayuda a Ucrania", ha dicho en un mensaje en redes sociales en el que ha recordado que "hay numerosos compromisos políticos por parte de socios que ya se han anunciado pero aún no se han aplicado, tanto en el marco del formato Ramstein como a nivel bilateral".

"He instruido al comandante de las Fuerzas Aéreas para que se ponga en contacto con aquellos socios que se comprometieron previamente a suministrar misiles para el sistema Patriot y otros sistemas", ha señalado Zelenski, quien ha insistido en que "Rusia apuesta por la guerra, y la respuesta debe ser exactamente esa".

Así, ha argumentado que es necesario "defender vidas con todos los medios disponibles" y "aplicar presión, en nombre de la paz, con esa misma fuerza". "Doy las gracias a los que trabajan con nosotros de esa forma y ayudan a Ucrania de manera adecuada y exhaustiva, totalmente conscientes de que cada acto de apoyo realmente importa a la hora de salvar vidas", ha explicado.

"Doy las gracias a Alemania, Noruega e Italia, con quienes he alcanzado nuevos acuerdos para apoyar a nuestra defensa aérea. Estamos trabajando con Países Bajos para suministros adicionales", ha puntualizado, al tiempo que ha especificado que "la mayoría" de los misiles balísticos lanzados por Rusia en la última oleada de ataques tuvieron Kiev como objetivo.

En este sentido, ha confirmado "impactos y daños en edificios residenciales", así como víctimas mortales en Kiev, Odesa y Dnipropetrovsk. "Entre los muertos hay un niño, tenía doce años. Mis condolencias a sus familias y seres queridos", ha destacado Zelenski, quien ha cifrado en un centenar los heridos "por este ataque masivo ruso".

INTENSA OLEADA DE ATAQUES

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado cerca de 660 drones, 19 misiles balísticos 'Iskander' y 25 misiles de crucero en este ataque, que ha sido uno de los más intensos desde el estallido de la guerra, desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

Además, ha apuntado que los sistemas de defensa antiaérea han logrado derribar ocho misiles balísticos, 23 misiles de crucero y 636 drones, si bien ha confirmado impactos de doce misiles y 20 drones en 20 puntos del país. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Gobierno de Rusia ha confirmado "un ataque masivo" contra Ucrania "en respuesta a los ataques terroristas ucranianos contra objetivos civiles en Rusia", antes de destacar que en el mismo se han usado "armas de precisión y largo alcance lanzadas desde tierra, aire y mar, así como drones".

El Ministerio de Defensa ruso ha especificado en un comunicado publicado en redes sociales que el objetivo han sido "instalaciones de la industria de defensa implicadas en la producción de misiles de crucero, drones de medio y largo alcance, y el complejo energético y de combustible de Ucrania".

En este sentido, ha recalcado que todos estos objetivos "son usados en interés de las Fuerzas Armadas de Ucrania". "Los objetivos del ataque han sido alcanzados y todos los objetivos designados han sido golpeados", ha apostillado, sin pronunciarse sobre posibles bajas o daños causados en esta oleada de ataques.