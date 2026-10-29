Ascienden a 14 los muertos por un ataque ruso contra la estación de tren de Dnipró

MADRID, 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 14 personas han muerto y una quincena más ha resultado herida como consecuencia del impacto de un dron ruso sobre una estación de tren de la ciudad de Dnipró, en el este de Ucrania, que el presidente Volodimir Zelenski ha denunciado como un "ataque terrorista".

Según las autoridades ucranianas, las fuerzas rusas lanzaron cuatro drones contra la provincia Dnipropetrovsk, tres de los cuales fueron interceptados por las defensas aéreas, el único que logró sortearlas acabó colisionando sobre las 11:00 hora local contra el andén de esta estación ubicada en la capital de la región.

El presidente Zelenski ha calificado lo ocurrido de "terrible ataque" y se ha preguntado cuántos son ya los que ha perpetrado Rusia desde que se levantaron algunas de las sanciones al sector energético y a los oligarcas rusos

Zelenski ha recalcado que las sanciones contra Rusia "no deben suavizarse mientras continúe esta guerra" y ha exhortado a la UE, Estados Unidos y al G7 a poner en marcha represalias "más contundentes".

La empresa estatal de ferrocarriles de Ucrania --Ukrzaliznytsia-- informó de que antes de que produjera el ataque, se declaró la alerta aérea, se suspendió el tráfico ferroviario y se instó a las personas que se encontraban en la estación a que evacuaran las instalaciones y se pusieran a salvo.

El gobernador de la provincia, Oleksandr Ganzha, ha denunciado que los ataques han seguido cayendo sobre la región a lo largo de la jornada, uno de los cuales ha alcanzado una residencia estudiantil, sin que se hayan producido víctimas.

En paralelo, las autoridades ucranianas han denunciado otras cinco muertes y decenas de heridos más en varios ataques que las fuerzas rusas han lanzado este jueves sobre las ciudades de Kremenchuk, Chernígov, Izum y Zaporiyia.

El gobernador de Poltava, Vitali Diakivnich, ha informado de la muerte de tres personas, así como de una treintena de heridos en Kremenchuk después de que un dron impactara contra un edificio de apartamentos.

Mientras tanto, en Chernígov, su alcalde, Dimitro Brizhinski, ha informado también de ataques con drones sobre el centro de la ciudad. Personas comunes y corrientes, que simplemente iban a trabajar, realizaban sus actividades cotidianas y hacían planes para el día, fueron atacadas", ha denunciado en sus redes sociales.

Al menos dos adolescentes han fallecido y otras 27 personas han resultado heridas, de las cuales cuatro son menores de edad, ha detallado. Esto es verdadero terror contra la población civil. No hay justificación para quienes arrebatan la vida a personas inocentes", ha expresado.

En Járkov, los proyectiles rusos han ido dirigidos hacia los sistemas de defensa área ubicados en la ciudad de Izum, según ha revelado el gobernador provincial. Oleg Sinegubov, que ha dado parte de una docena de heridos.

REACCIÓN INTERNACIONAL AL ATAQUE

Tras conocerse el grave ataque, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha expresado su apoyo a Zelenski y al pueblo ucraniano, denunciando que Rusia está redoblando la ofensiva contra el país vecino y pedido aumentar los esfuerzos para una "paz justa y duradera".

"Debemos aspirar a mucho más que a un alto el fuego localizado, como el que se acaba de negociar a nivel local en Oleshki. Es intolerable que Rusia siga rechazando todas las propuestas en este sentido, continúe apostando por la escalada y tenga como objetivo a la población civil", ha denunciado, pidiendo más esfuerzos para "llevar a Rusia a la mesa de negociaciones".

De lado de la Unión Europea, la Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, han condenado los ataques rusos, acusado a Moscú de demostrar una vez más que "no está interesado en la paz".