August 1, 2026, Vyshneve, Kyiv Region, Ukraine: A plume of smoke rises from a fire at a civilian industrial and logistics facility caused by an overnight Russian attack, Vyshneve, Bucha district, Kyiv region, Ukraine, August 1, 2026. - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha lamentado este miércoles el "devastador golpe" que las Fuerzas Armadas de Rusia han vuelto a infringir durante la pasada noche en Kiev, mediante un ataque a gran escala que ha dejado ya 17 muertos y medio centenar de heridos.

Zelenski ha incidido de nuevo en que se podrían haber salvado muchas vidas si hubieran dispuesto de los misiles interceptores necesarios, en línea con las intensas demandas que viene lanzando a sus socios en las últimas semanas, incluyendo las licencias que Washington ya ha concedido para fabricar Patriot.

"Es muy importante que los socios comprendan que los retrasos en los suministros o la falta de preparación para transferir sistemas antibalísticos llevan precisamente a estas terribles víctimas y a esta destrucción", ha dicho en redes sociales, donde ha pedido a los aliados de Ucrania que no estén en disposición de realizar estas entregas, que al menos presionen a Rusia con sanciones.

"Una parte importante de la producción balística de Rusia no está bajo sanciones", ha apuntado el presidente de Ucrania, conminando tanto al G7 como a la UE a dar "nuevos pasos" en esta dirección hacia "la protección de la vida".

Zelenski ha detallado que las fuerzas rusas han empleado durante la pasada noche 24 misiles balísticos, cuatro misiles de crucero Zircón y 115 drones. "El objetivo principal del ataque fueron almacenes de empresas civiles, además de ataques contra infraestructura y una estación de tren", ha denunciado.

Mientras tanto, la alerta aérea en la región continúa. El Servicio Estatal de Emergencias ha informado de que los ataques han afectado a los distritos de Brovari, Bucha y Fastiv.