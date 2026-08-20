Aumentan a 16 los muertos y a 41 los heridos por los últimos ataques de las tropas rusas contra Kiev

August 16, 2026, Kyiv, Ukraine: Aftermath of a large-scale fire at the book market near Pochaina metro station caused by an overnight Russian ballistic missile attack, Kyiv, Ukraine, on August 16, 2026. The strike was part of Russia's systematic campaign - Europa Press/Contacto/Volodymyr Tarasov

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha cifrado en 16 los muertos y en 41 los heridos por los nuevos ataques lanzados este jueves por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la capital ucraniana, objetivo en las últimas semanas de una de las más intensas olas de ataques desde el inicio de la invasión en febrero de 2022.

"La capital se recupera de una intensa ola de ataques", ha explicado Klitschko, que en un primer momento ha estimado en 15 muertos y 39 heridos las víctimas de los bombardeos rusos, que han afectado principalmente en los distritos de Sviatoshinski, Solomianski y Darnitski.

La caída de restos de un dron ha provocado un incendio en un edificio de oficinas situado en el distrito de Holosivski, que se ha saldado con al menos un fallecido y dos personas heridas, si bien el balance podría aumentar mientras los equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles víctimas dentro de las instalaciones, ha indicado horas más tarde el alcalde de Kiev.

El 21 de agosto se ha declarado día de duelo en Kiev en memoria de las víctimas. "Las banderas ondearán a media asta en todos los edificios municipales de la ciudad", ha dicho el alcalde, que ha ordenado suspender cualquier actividad lúdica y de entretenimiento prevista para este viernes como muestra de respeto.

Los ataques han provocado incendios que ya han sido sofocados y han causado daños en edificios residenciales y un centro médico infantil y una escuela en Solomianski, ha comunicado Klitschko. La alerta aérea sigue vigente en la capital.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que esta oleada de ataques rusos ha sido preparada "durante mucho tiempo" y en ella se han empleado una importante combinación de diferentes tipos de misiles balísticos, de crucero y drones "con el objetivo de causar el mayor daño posible a infraestructura civil".

"Hay destrucción en Kiev y la región, así como en las regiones de Odesa y Chernígov", ha lamentado en un mensaje en redes sociales, en el que ha compartido imágenes de las consecuencias que han dejado los bombardeos. Desafortunadamente, mientras Moscú invierte en misiles balísticos y escalada, estos ataques no siempre reciben la respuesta que deberían del mundo", ha reprochado.

Se trata de una crítica habitual del presidente ucraniano, quien en los últimos meses ha elevado un tanto el tono de sus quejas hacia lo que considera una respuesta insuficiente de sus socios para equipar a Ucrania del armamento y los equipos necesarios para repeler este aumento de los ataques rusos.

"Mientras Ucrania no tenga suficiente defensa antibalística, Rusia no considerará seriamente la paz. Estamos haciendo todo lo posible para asegurar que tengamos esa protección (...) pero los interceptores Patriot aún no pueden ser reemplazados, y los necesitamos todos los días. Cada misil adicional salva vidas de nuestra gente", ha reclamado.

ATAQUE EN YITOMIR

Por otro lado, las autoridades ucranianas han confirmado la muerte de tres personas, todos ellos agentes de Policía, además de 53 heridos, como consecuencia del bombardeo ruso de la víspera en un comisaría en la provincia de Yitomir.

Los equipos de rescate continúan trabajando en el lugar, una vez se ha sofocado el incendio provocado por el impacto de los drones. "Es una pérdida irreparable para la Policía Nacional", declaró la institución, que afeó a Moscú que dirija sus ataques hacia personal encargado de velar por la seguridad de la población civil.