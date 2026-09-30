September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Firefighters work at the site of a Russian jet-powered drone strike, amid Russia's attack on Ukraine. The building of the private medical clinic Dobrobut burns following a second Russian drone strike on central Kyiv, app - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de la última oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Ucrania ha aumentado a cinco, incluido un niño, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha hablado de "ataque difícil" y ha reiterado su llamamiento a los socios para que aumenten su ayuda a Kiev.

"Trágicamente, cinco personas han muerto, incluido un niño", ha dicho en un mensaje en redes sociales, antes de afirmar que otras catorce personas han resultado heridas por esta oleada de ataques, cuyo "principal objetivo" fue "la infraestructura energética en la capital y la provincia de Kiev".

Así, ha subrayado que ya hay trabajos en marcha para "restaurar el suministro de electricidad y agua" en las zonas donde se han registrado cortes, antes de insistir en que Kiev necesita ayuda en materia antiaérea por parte de los socios, especialmente de cara a la llegada del invierno.

"En los últimos días ha habido nuevos paquetes de apoyo para la defensa aérea", ha destacado. "Así es exactamente como debemos seguir trabajando. Cada misil interceptor salva vidas y, cuanto más nos acercamos al invierno, más necesitamos esta protección", ha añadido.

"Debemos hacer todo lo posible para garantizar que la apuesta de Rusia por el terror mediante misiles balísticos y drones no dé resultado", ha argumentado Zelenski, quien ha reiterado su agradecimiento a "todos los que apoyan a Ucrania".

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las fuerzas rusas han lanzado 188 drones y varios misiles balísticos y antibuque, antes de recalcar que 155 de los aparatos no tripulados y cinco de los misiles balísticos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

"El principal objetivo del ataque fue la provincia de Kiev", ha apuntado, antes de confirmar impactos en 18 puntos del país, sin pronunciarse sobre víctimas. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones enemigos en el espacio aéreo. Sigan las normas de seguridad", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado la autoría de "un ataque masivo" con armas de "alta precisión" y drones contra "un centro de comunicación en Kiev", "instalaciones del sistema energético en Kiev usadas para producción militar" e "infraestructura en el puerto de Izmail, en Odesa (sur).

Asimismo, ha recalcado que los sistemas de defensa antiaérea han interceptado durante la noche 384 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

Estos incidentes se suman al episodio registrado durante la noche del lunes, cuando misiles y drones alcanzaron distintos puntos de Kiev, donde al menos una docena de personas han fallecido y otras 200 han sufrido heridas, según datos de las autoridades ucranianas, como consecuencia de los ataques de las Fuerzas Armadas rusas en la última semana. Todo ello, en un contexto de incremento de los ataques rusos contra la capital ucraniana desde agosto.