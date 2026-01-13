Ucrania.- AMP2.- Aumentan a cuatro los muertos por un ataque del Ejército de Rusia contra las afueras de Járkov, Ucrania

January 2, 2026, Kharkiv, Kharkiv Oblast, Ukraine: At 2:30 p.m., two Iskander ballistic missiles loaded with 500 to 700 kg of explosives struck two residential buildings on Olesya Honchalea Street, in the city centre. The death toll is reported to be 30 i - Europa Press/Contacto/Nicolas Cleuet

El balance de muertos a causa del ataque ejecutado este martes por el Ejército de Rusia contra las afueras de la ciudad de Járkov, en el noreste de Ucrania, ha aumentado a cuatro, según han confirmado las autoridades, que han denunciado que un proyectil ha impactado en un ambulatorio pediátrico en la zona.

El gobernador de la provincia de Járkov, Oleg Sinegubov, ha afirmado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que "el balance de muertos a causa del ataque enemigo en las afueras de Járkov asciende a cuatro muertos", antes de agregar que "hay seis heridos de diversa consideración".

Asimismo, ha alertado de otro ataque con dron en el distrito de Shevchenkivski, donde no habría víctimas. En el mismo distrito, el alcalde de Járkov, Igor Terejov, ha informado también de que "un 'Shahed' (dron de fabricación iraní) ha sido grabado impactando contra un ambulatorio pediátrico", donde ha provocado un incendio.

Járkov ha sido diana de múltiples ataques rusos desde el inicio de la invasión rusa, en febrero de 2022. El último, hace apenas diez días, acabó con la vida de un niño de tres años y dejó heridas a otras 30 personas, mientras que Moscú se desentendió del bombardeo, achacando lo ocurrido a la detonación de munición ucraniana almacenada en un edificio.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a Rusia de lanzar cerca de 300 drones y siete misiles Iskander contra el país durante las últimas horas, en una nueva oleada de ataques nocturnos en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, ha destacado que los sistemas de defensa aérea ucranianos han logrado derribar los siete misiles Iskander y 240 drones, si bien ha confirmado impactos de otros 48 aparatos no tripulados y otros proyectiles en 24 puntos del país.

"El ataque sigue en marcha, dado que hay múltiples drones enemigos en el espacio aéreo", ha subrayado en su comunicado, en el que reclama a la población que "siga las normas de seguridad". Rusia no se ha pronunciado por ahora sobre los objetivos de esta nueva andanada de ataques.