Ucrania.- AMP2.- Aumentan a cuatro los muertos en bombardeos de Rusia contra Járkov, en el noreste de Ucrania

October 12, 2026, Kharkiv, Ukraine: KHARKIV, UKRAINE, OCTOBER 12, 2026: Emergency workers conduct rescue operations at a residential building damaged in a Russian strike in Kharkiv's Kholodnohirskyi district. A firefighter was injured by falling concrete - Andrew Cling / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Járkov, situada en el noreste del país, ha aumentado a cuatro, según ha confirmado el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, quien ha denunciado que las tropas rusas han atacado además la capital, Kiev, durante las últimas horas.

Zelenski ha afirmado que el ataque contra Járkov ha alcanzado "un edificio residencial" que ha quedado "destruido", antes de apuntar que los ataques contra la ciudad han dejado además 41 heridos, antes de agregar que también se ha registrado "un atroz ataque con misiles balísticos" contra "infraestructura civil" en Kiev, sin informaciones sobre víctimas.

"Lamentablemente, no recibimos ninguna alerta temprana de nuestros socios sobre este ataque. La información de Inteligencia sobre los lanzamientos de misiles balísticos rusos ayuda a salvar vidas, y esta es una de las cuestiones más críticas", ha especificado. "Precisamente eso es lo que ayuda a evitar que la gente muera: contar con una alerta temprana sobre los misiles balísticos", ha subrayado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha indicado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas cinco misiles balísticos, nueve misiles con munición de racimo y 108 drones contra el país, antes de indicar que 88 de los aparatos no tripulados han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, han impactado que se han registrado impactos de drones en 17 puntos del país, así como la caída de fragmentos de los derribos en otros siete, al tiempo que ha subrayado que también ha habido impactos de munición de racimo en la ciudad de Járkov. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo", ha alertado.

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha confirmado ataques con "armas de precisión" y drones contra "empresas del complejo militar-industrial, centros logísticos, infraestructura ferroviaria y portuaria y buques implicados en la entrega de carga militar a Ucrania".

Entre estos objetivos atacados figura un "almacén de locomotoras" en la capital, Kiev, así como un centro logístico y un almacén de drones en Mikolaiv. Además, un buque ha sufrido daños en el estuario del Bug, siempre según la versión de la cartera de Defensa de Rusia.

Por último, ha subrayado que los sistemas de defensa antiaérea del país han derribado un total de 604 drones lanzados por Ucrania durante las últimas horas contra varias regiones, entre ellas la de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, sin pronunciarse sobre posibles daños materiales o víctimas en el país euroasiático.