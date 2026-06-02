May 28, 2026, Kyiv, Ukraine: A residential apartment building is seen standing with severe structural damage and charred brick walls following a military strike in the Lukianivska district . The massive attack on Kyiv during the night of May 24, 2026, res - Europa Press/Contacto/Mykhaylo Palinchak

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El balance de víctimas a causa de los ataques perpetrados por Rusia entre la noche del lunes y la madrugada del martes contra las ciudades ucranianas de Kiev, Dnipró, Járkov y Kamianske, ha aumentado a trece muertos y más de cien heridos, según han confirmado las autoridades de Ucrania.

El Servicio Estatal de Emergencias ha indicado que "a causa del ataque combinado ruso contra Ucrania, trece personas han muerto y más de cien han resultado heridas", antes de especificar que "la mayor destrucción de infraestructura civil ha tenido lugar en Kiev, Dnipró y Járkov", con cuatro fallecidos en Kiev y otros nueve en Dnipró.

"En la capital, los equipos de rescate trabajan desde la noche en caso todos los distritos, con un total de 29 ubicaciones. La mayoría de los incendios han sido extinguidos, si bien el trabajo continúa en seis puntos activos en cinco distritos de Kiev", ha apuntado a través de un comunicado publicado en redes sociales.

El organismo ha puntualizado que más de 60 personas han resultado heridas en la capital, donde además se han registrado daños en varios edificios residenciales. Además, se ha decretado un incendio en un edificio asociado al Ministerio del Interior ucraniano.

Por otra parte, ha recalcado que entre los nueve muertos en Dnipró hay un niño y ha lamentado "una noche difícil" en esta ciudad, donde se han registrado al menos 35 heridos, y en la de Járkov. Entre los fallecidos en Dnipró figura también un trabajador de los equipos de emergencia identificado como Anton Yarmolenko.

A estos balances hay sumar tres heridos en Kamianske, en Dnipropetrovsk, y otros diez heridos en Járkov, así como daños materiales en las provincias de Mikolaiv, Sumi, Poltava, Chernígov y Zaporiyia.

UN "ATAQUE MASIVO Y COMBINADO"

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha denunciado que las tropas rusas han lanzado 73 misiles y más de 650 drones contra el país durante las últimas horas, en lo que ha descrito como "un ataque masivo y combinado" por tierra, mar y aire.

"El principal objetivo del ataque ha sido Kiev", ha especificado, al tiempo que ha recalcado que el Ejército ruso ha lanzado 8 misiles antibuque, 33 misiles balísticos 'Iskander', 27 misiles de crucero 'KH-101', cinco misiles de crucero 'Kalibr' y 656 drones contra territorio ucraniano.

En este sentido, ha asegurado que los sistemas de defensa antiaérea han destruido 40 misiles y 602 drones, si bien ha confirmado el impacto de 33 misiles y 33 drones en 38 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 15 ubicaciones.

"El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo ucraniano", ha alertado la Fuerza Aérea, que ha reclamado a la población que "no ignore las alarmas".

El Ministerio de Defensa ruso, por su parte, ha confirmado un "ataque masivo" contra Ucrania con misiles, incluidos misiles hipersónicos, y drones, en lo que ha descrito como "una respuesta a los ataques terroristas del régimen de Kiev".

La cartera ha esgrimido en un comunicado que el objetivo han sido "empresas de la industria de defensa en Kiev, Zaporiyia, Járkov, Dnipropetrovsk, Poltava, Jmelnitski y Sumi, así como instalaciones de infraestructura de combustible y transporte usadas por las Fuerzas Armadas y bases militares".

"Los objetivos del ataque han sido alcanzados. Todos los objetivos designados han sido golpeados", ha zanjado el Ministerio de Defensa ruso, en el marco de sus ataques contra Ucrania al hilo de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.