Ucrania.- AMP2.- Canadá, Suecia y Noruega anuncian nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Ucrania

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, acompañado del presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, de visita en Kiev - PRIMER MINISTRO DE CANADÁ / X

MADRID 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, y el ministro de Defensa de Suecia, Pal Jonson, han aprovechado su visita a Ucrania con motivo de las conmemoraciones del Día de la Independencia para anunciar nuevos acuerdos de ayuda y cooperación militares con Kiev, respectivamente.

Carney ha confirmado que su país entregará ayuda militar por 2.000 millones de dólares canadienses (unos 1.200 millones de euros) en concepto de "aviones no tripulados, vehículos acorazados y otros recursos críticos" para la guerra con Rusia.

"Ucrania está en primera línea en la lucha por la libertad y la soberanía. Tras tres años de guerra, los ucranianos necesitan urgentemente más equipo militar", ha declarado Carney durante su visita, acompañado del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Asimismo, Carney y Zelenski han acordado el comienzo de "consultas anuales" entre los ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa de ambos países para impulsar el Acuerdo de Cooperación en Seguridad, incluyendo la implementación del Plan de Acción firmado durante esta visita. Las primeras consultas están programadas para antes de finales de 2025.

Ambos países expresaron igualmente su interés "en ampliar el comercio y la inversión bilaterales, en particular en la recuperación de Ucrania, en virtud del Tratado de Libre Comercio" que entró en vigor el 1 de julio de 2024.

Canadá y Ucrania "trabajarán para movilizar la participación del sector privado en la reconstrucción de Ucrania, aprovechando herramientas como los bancos multilaterales de desarrollo y las agencias de crédito a la exportación" y han acordado "profundizar en la cooperación en seguridad energética, incluyendo la ciberseguridad, la protección de la infraestructura y las tecnologías modernas para mitigar las amenazas".

Jonson, por su parte, ha firmado junto a su homólogo ucraniano Denis Shmihal una "declaración de intenciones" para un acuerdo de producción conjunta de defensa.

Este acuerdo, ha anunciado Smihal en su cuenta de X, "reforzará la cooperación en proyectos de la industria de defensa, garantizará la sostenibilidad y la reciprocidad, y ampliará el intercambio de tecnología para reforzar a ambos países".

Además, el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, ha aprovechado para anunciar que su país, junto con Alemania, adquirirá y suministrará sistemas de defensa aérea y radar Patriot a Ucrania, en una compra conjunta de dos sistemas antiaéreos.

A tal efecto, Noruega proporcionará apoyo financiero a Alemania por valor de 590 millones de euros para el suministro conjunto de estos dos sistemas, y contribuirá a la adquisición de sistemas de radar antiaéreo de la empresa alemana Hensoldt y de sistemas antiaéreos de la empresa noruega Kongsberg.