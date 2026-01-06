Ucrania.- AMP2.- La Coalición de Voluntarios acuerda garantías vinculantes para Ucrania con el "apoyo previsto" de EEUU

Reunión de la Coalición de Voluntarios en París (Francia) - CONSEJO EUROPEO / X

La Declaración de París concreta los detalles de la futura Fuerza Multinacional dentro de un mecanismo de supervisión de paz

Reino Unido anuncia una "declaración de intenciones" con vistas a un posible despliegue de "centros militares" franco-británicos en Ucrania

MADRID, 6 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Coalición de Voluntarios para Ucrania han acordado este martes en París un paquete de "garantías de seguridad de carácter legalmente vinculante" para Ucrania, en principio con el "apoyo previsto" de Estados Unidos, comenzando por los pormenores de la futura Fuerza Multinacional que se desplegará en el país una vez se alcance el cese de hostilidades.

"La Coalición de Voluntarios reconoce, por primera vez, una convergencia operativa entre los 35 países que la conforman, así como Ucrania y Estados Unidos, para construir garantías de seguridad sólidas", ha anunciado el presidente de Francia y anfitrión del evento, Emmanuel Macron, en rueda de prensa tras el encuentro.

Entre las mencionadas garantías, los países miembros de la Coalición han acordado la creación de un mecanismo de vigilancia del alto el fuego bajo el liderazgo de Estados Unidos con contribuciones de varios países. De igual modo, el acuerdo en París traza las líneas maestras de una fuerza ucraniana de 800.000 efectivos con el entrenamiento, las capacidades y todos los recursos necesarios para garantizar que este ejército pueda disuadir cualquier nueva agresión.

En términos generales, los aliados de Ucrania se comprometen "legalmente" a apoyar a Ucrania en caso de un nuevo ataque ruso.

Los cinco puntos principales de la declaración de París abordan dos cuestiones de particular interés: la primera, la constitución de la Fuerza Multinacional para Ucrania a partir de las contribuciones de los países miembros de la Coalición; "una planificación militar coordinada", reza el comunicado, "para preparar las medidas de garantía por tierra, mar y aire", así como la regeneración de las Fuerzas Armadas de Ucrania.

"Medidas", añade la declaración, "que serán puestas en práctica estrictamente a petición de Ucrania una vez que se haya producido un cese creíble de las hostilidades".

COMPROMISOS "VINCULANTES"

Asimismo, la reunión de París ha culminado en la "finalización de los compromisos vinculantes que establecen un enfoque para apoyar a Ucrania y restablecer la paz y la seguridad en caso de un futuro ataque armado por parte de Rusia" y que pueden incluir el uso de "capacidades militares, apoyo logístico y de inteligencia, iniciativas diplomáticas y la adopción de sanciones adicionales".

La cooperación con el Ejército ucraniano comprenderá múltiples ámbitos, desde el entrenamiento de tropas a la producción conjunta de la industria de defensa, incluyendo el uso de instrumentos europeos relevantes, y cooperación en materia de inteligencia.

De igual modo, quedará establecido un sistema "constante y fiable" para la supervisión del alto el fuego y la Coalición representada en una futura "comisión especial" que se establecerá para abordar cualquier "incumplimiento, atribuir responsabilidades y determinar las medidas correctivas".

Todas estas iniciativas, añade la declaración, serán coordinada a través de una sede central tripartita entre la Coalición, Estados Unidos y Ucrania, en París.

DESPLIEGUE FRANCO-BRITÁNICO

El primer ministro británico, Keir Starmer, ha aprovechado para anunciar la firma de una "declaración de intenciones" para un despliegue franco-británico en Ucrania en caso de un acuerdo de paz.

"La firma de la declaración allana el camino para que se establezca el marco legal para que las fuerzas francesas y británicas operen en suelo ucraniano, asegurando los cielos y mares de Ucrania y construyendo unas fuerzas armadas preparadas para el futuro", ha hecho saber el primer ministro Starmer a través de una declaración simultánea publicada por su oficina.

"Reino Unido y Francia establecerán 'centros militares' en Ucrania, construirán instalaciones protegidas para armas y equipo militar para apoyar las necesidades defensivas de Ucrania", añade el comunicado.

ALEMANIA PLANTEA ABIERTAMENTE SU DESPLIEGUE INDIRECTO

En su intervención, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha planteado abiertamente la posibilidad de que su país participe en el despliegue en "un territorio vecino de la OTAN".

"La naturaleza y el alcance de la contribución alemana deben ser decididos, y lo serán, por el Gobierno federal y el Bundestag alemán tan pronto como se aclaren las condiciones mencionadas", ha manifestado Merz.

"Pero quiero decir, en mi nombre y en el del Gobierno federal que, en principio, no descartamos nada", ha indicado.

APOYO NORTEAMERICANO

Acompañando a los líderes de Francia, Alemania, Ucrania y Reino Unido en rueda de prensa, los enviados especiales de EEUU, Steve Witkoff y Jared Kushner, han celebrado un "éxito importante" reflejado en esta declaración, que solventa muchas de las dudas que quedaban en el aire en lo que a la futura seguridad de Ucrania se refiere.

"Creemos que ya hemos terminado con los protocolos de seguridad", ha manifestado Witkoff, mientras que Kushner ha asegurado por su parte que Ucrania, en un futuro de posguerra "contará con una sólida capacidad de disuasión y con verdaderos mecanismos de protección para garantizar que esto no vuelva a suceder".

LA CUESTIÓN DE LOS TERRITORIOS

En su turno de palabra, Zelenski también ha aplaudido la Declaración de París, de la que ha celebrado especialmente su carácter pormenorizado que "ilustra la voluntad de la coalición y de los países europeos de trabajar por la paz".

"Queremos estar preparados para que cuando la diplomacia llegue a la paz, podamos desplegar las fuerzas de la coalición de los dispuestos", ha añadido antes de recordar, sin embargo, que existe todavía una diferencia por ahora insalvable a la hora de terminar de certificar la paz con Rusia: el estatus futuro de los territorios conquistados por Moscú.

"Lo que realmente tenemos que trabajar es la cuestión del territorio", ha indicado Zelenski, que lleva semanas dejando entrever que cualquier admisión de que Ucrania perderá parte del país si se firma la paz tendrá que quedar ratificada bien por el Parlamento nacional, o bien a través de un plebisicito popular.