Uno de los mayores ataques rusos desde el inicio de la guerra deja un muerto y 16 heridos en Kiev

July 7, 2026, Kyiv, Ukraine: The national flag of Ukraine flies at half-mast on the flagpole at Maidan Nezalezhnosti Square during a Day of Mourning for the victims of a Russian attack, Kyiv, Ukraine, on July 7, 2026. Overnight into July 6, Russian forces - Europa Press/Contacto/Kyrylo Chubotin

MADRID 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Al menos una persona ha fallecido y 16 más han resultado heridas durante uno de los mayores ataques rusos contra la capital de Ucrania, Kiev, desde el comienzo de la guerra contra Rusia; un asalto aéreo que ha comprendido más de 40 misiles y más de 120 drones que han causado importantes daños en varios edificios residenciales e incendios que han obligado a movilizar a los servicios de emergencias en distintos puntos de la capital ucraniana.

El Estado Mayor del Ejército ucraniano ha informado de que Rusia ha lanzado diez misiles Zircon, 25 misiles balísticos Iskander-M/S-400, 3 misiles antibuque Onyx, tres misiles guiados aire-tierra Kh-59/Kh-69 y 125 vehículos aéreos no tripulados. La defensa aérea ha derribado 17 misiles balísticos Iskander, un misil aire-tierra guiado Kh-59/Kh-69 y 108 drones.

Según ha informado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, seis de los heridos han sido trasladados a centros hospitalarios, mientras que otra persona ha recibido asistencia médica en el lugar de los hechos. Además, los equipos de rescate han evacuado a cinco personas de inmuebles afectados por el ataque.

Las primeras explosiones se registraron alrededor de la 01.30 horas (hora local), mientras las alarmas antiaéreas sonaban en el centro y el este del país. Posteriormente, se han escuchado nuevas detonaciones en distintos momentos de la madrugada, hasta que una última serie de impactos ha vuelto a sacudir la capital cerca de las 02.38 horas (hora local).

En este contexto, el alcalde de Kiev ha reportado daños en varios distritos de la ciudad. En Dniprovskii, la caída de fragmentos de proyectiles ha provocado un incendio en un edificio de residencias estudiantiles y ha generado humo cerca de una zona comercial.

"En el distrito de Desnianskii, un impacto directo ha afectado los terrenos de un local comercial. También se han reportado incendios de vehículos", ha explicado Klitschko, quien ha añadido que un almacén se ha visto igualmente afectado por las llamas.

En el distrito de Solomianskii, los ataques ha desencadenado incendios en la cubierta de un supermercado y en un edificio residencial cercano. Las autoridades han notificado además de daños en un inmueble de nueve plantas por la caída de restos de misiles, con ventanas destrozadas y el rescate de una persona atrapada en una de las plantas inferiores.

Los servicios de emergencia también han evacuado a cuatro personas de un edificio residencial de cinco plantas que se ha incendiado en la misma zona.

Asimismo, Klitschko ha indicado que en el distrito de Shevchenkivskii ha ardido parte de un edificio administrativo de tres plantas debido a la caída de escombros y que más de una decena de vehículos estacionados han resultado dañados. También se han detectado desperfectos en ventanas de edificios residenciales próximos y nuevos focos de incendio.

Las autoridades locales han recibido igualmente avisos sobre daños en un edificio residencial del distrito de Sviatoshinskii.

Este ataque se produce mientras Ucrania continúa enfrentándose a la invasión rusa y en un contexto en el que Kiev ha advertido sobre la presión creciente que sufren sus sistemas de defensa aérea, especialmente por el consumo de interceptores empleados para hacer frente a los ataques con misiles balísticos, tras más de tres años de conflicto.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha estimado que durante esta semana Rusia ha utilizado alrededor de 1.450 drones de ataque, más de 1.640 bombas aéreas guiadas y 99 misiles de diversos tipos contra más de una decena de regiones del país, entre ellas Kiev, Odesa, Zaporiyia, Sumi o Chernígov.

Zelenski, en redes sociales, ha pedido una vez más a los aliados que aceleren la entrega de sistemas de defensa aérea porque "están salvando vidas durante cada ataque ruso".

"Las demoras en la adopción de nuevas decisiones le dan a Moscú la oportunidad de planear no solo nuevos ataques contra nuestro pueblo, sino también maneras de eludir las nuevas sanciones", ha concluido.