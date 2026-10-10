Ucrania.- AMP2.- Al menos 20 muertos en un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia

September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Two men attempt to escape from the National Academy of Sciences building, which is engulfed in flames after being hit by a Russian drone, Kyiv, Ukraine, September 28, 2026. One person was killed, and three others were in - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han fallecido, incluidos tres menores, durante la madrugada de este sábado en un ataque con bombas de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Zaporiyia, en el que se ha visto afectado un edificio residencial de cinco pisos, según han informado las autoridades regionales. Otras 18 personas están heridas.

"La cifra de fallecidos por el ataque aéreo ruso ha ascendido a 20, entre ellos tres niños. Otras 18 personas resultaron heridas, incluidos tres niños. Los equipos de emergencia han rescatado a tres personas. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron asistencia a 35 ciudadanos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", ha informado el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, vincula directamente este ataque con el "levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel". "Hoy Rusia ha expresado su gratitud por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios de viviendas de Zaporiyia", ha ironizado. El ataque ha causado daños en edificios residenciales, infraestructuras e instalaciones ferroviarias, ha explicado Zelenski en redes sociales.

"Lo de anoche confirma una vez más que en Rusia se toman cualquier relajación de la presión como un mensaje de que pueden seguir atacando, de que pueden seguir lanzando bombas sobre las ciudades", se ha lamentado. Por eso pide "señales diferentes", para que "Rusia entienda que debe parar la guerra", que "sienta pérdidas" y ha mencionado en ese sentido los ataques ucranianos de larga distancia sobre objetivos rusos.

El jefe interino de la Administración Militar de la provincia, Mijailo Semikin, ha señalado que "los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda" en Zaporiyia.

El anuncio llega después de que las fuerzas ucranianas alertaran, en torno a las 5.00 horas (hora local), de que aviones tácticos rusos habían lanzado bombas planeadoras sobre la ciudad de Zaporiyia.

Por el momento, se desconoce el alcance total de los daños materiales causado por el ataque, que se produce apenas un día después de otra agresión con bombas aéreas guiadas del Ejército ruso, que impactaron también en zonas residenciales de Zaporiyia, matando al menos a una persona e hiriendo a otras siete, entre ellas un niño, según informó la víspera el diario 'The Kiev Independent' citando a funcionarios regionales.