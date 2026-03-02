Ucrania.- AMP2.- Al menos cinco muertos en nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre la región ocupada de Donetsk

February 8, 2026, Kramatorsk, Donetsk Oblast, Ukraine: A worker at the scene walks past the site of a Russian aerial attack carried out the previous night, which killed one person and injured at least four others. - Europa Press/Contacto/Tommaso Fumagalli

Al menos cinco personas han muerto y otra docena más han resultado heridas como consecuencia de nuevos ataques de las fuerzas rusas sobre las localidades de Kramatorsk y Druzhkivka, ubicadas en la provincia gran parte ocupada de Donetsk.

El gobernador de Donetsk, Vadim Filashkin, ha informado este lunes de que los ataques han caído a primera hora de la mañana, dejando dos muertos en Kramatorsk y otros tres en Druzhkivka. "Una y otra vez, los rusos atacan a civiles de forma intencionada. Matar, destruir e intimidar", ha denunciado.

"¡Rusia es un país terrorista, y debe pagar por cada uno de sus crímenes!", ha expresado desde sus redes sociales.

Kramatorsk, un importante centro industrial y militar del este de Ucrania, ha estado en el centro de la guerra con Rusia no solo desde el inicio de la invasión, hace ahora cuatro años, sino también desde el comienzo del conflicto en 2014.

MÁS VÍCTIMAS MORTALES EN DNIPROPETROVSK

Por otro lado, las autoridades de Dnipropetrovsk han informado de la muerte de dos personas, así como de una decena de heridos como consecuencia de los ataques que han estado cayendo a lo largo de esta jornada en dicha región.

El gobernador de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganzha, ha denunciado decenas de ataques rusos con drones y artillería en las localidades de Nikopol, Sinelniki y Krivói Rog, de donde es oriundo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.