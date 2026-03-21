Ucrania.- AMP2.- Al menos cuatro muertos en Rusia y dos más en Ucrania en un nuevo cruce de ataques

Bombardeo ruso en Ucrania - GOBIERNO REGIONAL DE ZAPORIYIA

MADRID, 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos cuatro personas han muerto en Smorodino, en la región rusa de Bélgorod, y dos más en la ciudad ucraniana de Zaporiyia en una nueva jornada de cruce de ataques entre los ejércitos ruso y ucraniano.

En Smorodino, distrito de Graivoronski, región de Bélgorod, en Rusia, cuatro mujeres han muerto debido al impacto de proyectiles ucranianos. Otra mujer más ha resultado herida, ha indicado el gobernador regional, Viacheslav Gladkov, en redes sociales.

Gladkov informó en un primer momento de dos fallecidas y posteriormente dio cuenta de la recuperación de dos cuerpos más de entre los escombros.

Mientras, un hombre y una mujer han muerto y dos niñas han resultado heridos por el impacto de un proyectil ruso en la ciudad de Zaporiyia, en el sur del país, según han informado las autoridades ucranianas. Otras seis personas han resultado heridas en otros ataques rusos en esa misma región.

Además Rusia ha atacado la línea de suministro eléctrico de Chernígov, ha informado su gobernador, Viacheslav Chaus. En total, Kiev ha informado de 154 drones rusos detectados, de los cuales 148 han sido derribados.

Asimismo, el Estado Mayor de las Fuerzas Armadas ucranianas ha informado de ataques contra regiones ucranianas bajo control ruso en Mariúpol y Donetsk.

Mientras, las autoridades rusas han informado de 283 drones ucranianos contra territorio ruso durante la pasada noche, algunos de ellos dirigidos contra Moscú. Además, han causado daños y algunos heridos en las ciudades de Saratov y Engels.

Un total de 21 drones han sido destruidos cuando se dirigían a la capital rusa, ha explicado el alcalde de Moscú, Sergei Sobianin. "Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar en el que han caído los restos", ha apuntado en redes sociales.

En Saratov dos personas han tenido que recibir atención médica y hay varios edificios dañados, según ha informado el gobernador regional, Roman Busargin, en redes sociales. "El ataque del dron ha causado daños en varios edificios de Saratov. Hay ventanas rotas. Dos personas han necesitado atención médica", ha apuntado.

Otras dos personas han resultado heridas en Ufá, capital de Baskortostán. Asimismo ha habido un ataque con un dron contra Engels que ha causado daños en la infraestructura civil y rotura de ventanas en varios edificios.

El Ministerio de Defensa ruso ha destacado que la mayoría de los ataques estaban dirigidos contra la región de Rostov y su gobernador, Yuri Sliusar, ha confirmado unos 90 drones derribados.

También ha habido ataques en las regiones de Briansk, Smolensk, Kaluga, Voronezh, Volvogrado, Tula, Riazan, Kursk, Samara, Tartaristán y Crimea.