Al menos seis muertos en ataques del Ejército de Ucrania contra zonas del sur de Rusia

MADRID, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han informado este sábado de que al menos seis personas han muerto en ataques con drones perpetrados por el Ejército ucraniano contra las regiones rusas de Bélgorod y Krasnodar, en el sur del país.

Los servicios de emergencias de Krasnodar han indicado que el ataque ha provocado "incendios" en varios edificios, así como un apagón que ha afectado al servicio ferroviario y a unos 26.000 residentes, que se encuentran sin luz de momento.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha señalado que estos ataques suponen una "respuesta frente al agresor por el terror ejercido contra el pueblo ucraniano" y ha anunciado que los drones han alcanzado una refinería de petróleo en Ilski.

Además, ha asegurado que una planta utilizada para "suministrar a las fuerzas de ocupación misiles y sistemas de artillería" también ha sido alcanzada por los drones, según un comunicado difundido a través de redes sociales.

"Quiero dar las gracias a los miembros del Servicio de Seguridad de Ucrania, las Fuerzas de Defensa de Ucrania y la Armada de Ucrania por su precisión. Estoy agradecido con todos los que responden a los ataques de Rusia contra nuestro pueblo y llevan esta guerra de vuelta a donde vino", ha apuntado.

Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas han confirmado que se han producido daños en la citada refinería, la cual es "utilizada, especialmente, para suplir las necesidades de las tropas rusas", según un comunicado del Ejército.

Previamente, las autoridades rusas informaron de que al menos tres personas han muerto y seis han resultado heridas en ataques contra Bélgorod, situada en el suroeste del país, cerca de la frontera con Ucrania.

El gobernador de la región, Alexander Shuvaev, ha indicado en un mensaje en redes sociales que las tropas ucranianas ha atacado la zona en más de un centenar de ocasiones durante las últimas 24 horas y ha especificado que algunos de estos ataques incluyeron el uso de lanzacohetes y artefactos explosivos lanzados desde drones. En este sentido, ha indicado que de los seis heridos, uno se encuentra hospitalizado en estado grave.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un comunicado que las defensas antiaéreas de Rusia han derribado durante la noche 645 drones ucranianos sobre varias regiones del país. Estas interceptaciones han tenido lugar en Astracán, Bélgorod, Briansk, Crimea, Kaluga, Krasnodar, Kursk y Moscú, entre otras, así como sobre el mar Negro y el mar de Azov.

CUATRO MUERTOS EN LUGANSK

El gobernador prorruso de la autoproclamada República Popular de Lugansk, Leonid Pasechnik, ha informado de que otras cuatro personas han fallecido y cinco han resultado heridas en la provincia ucraniana de Lugansk por ataques perpetrados por las fuerzas de Kiev.

"En el distrito de Troitski los neonazis han atacado un vehículo con pasajeros en su interior y han matado a una pareja", ha indicado, antes de señalar que una mujer ha muerto posteriormente en un ataque contra un autobús. Además, el conductor de un camión también ha fallecido.