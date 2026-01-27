Ucrania.- AMP2.- Al menos tres muertos y 25 heridos en un nuevo ataque ruso contra Odesa, en el sur de Ucrania

January 13, 2026, Odessa, Ukraine: A damaged residential building along Bazarnaya Street. Early in the morning of January 13, 2026, Odesa was attacked by Russian attack drones. The Russian drones injured six people, and damaged residential building, the O - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y 25 han resultado heridas a causa de un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en la costa del mar Negro, un bombardeo que también ha dañado edificios residenciales y una guardería, entre otras infraestructuras.

El gobernador de Odesa, Serhi Lisak, ha indicado en un comunicado que los equipos de búsqueda y rescate han finalizado las tareas de búsqueda poco después de hallar un tercer cadáver entre los escombros de uno de los edificios alcanzados por los proyectiles y drones rusos.

"Las operaciones de búsqueda y rescate han finalizado (...) Un total de 25 personas resultaron heridas. Les deseo una pronta recuperación", ha señalado Lisak, quien ha informado de que los equipos continuarán los trabajos para despejar las calles y las vías de acceso que se han visto bloqueadas por los escombros.

De manera paralela, el Ejército ruso ha bombardeado también con drones la infraestructura energética de Mikolaiv, según ha informado el jefe de la administración militar de esta región, Vitali Kim, quien ha agregado que las defensas antiaéreas ucranianas han derribado diez ataques de drones en esta región situada también en el sur del país.

Asimismo, ha indicado que, como resultado de los ataques y de la caída de escombros de los drones abatidos, una vivienda situada en Olshanska ha sido destruida y dos han resultado dañadas. En este contexto, "una mujer de 59 años ha sido herida" y se encuentra en estado "grave", por lo que ha sido hospitalizada en la homónima capital regional.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado "un ataque brutal con drones" por parte de Rusia y ha afirmado que Moscú lanzó "más de 50" aparatos aéreos no tripulados contra la ciudad, "con la infraestructura energética e instalaciones civiles como principal objetivo". "Uno de los drones rusos alcanzó un lugar de rezo de cristianos evangélicos", ha especificado.

"Otras regiones han estado también bajo ataque durante la noche: Leópolis, Dnipropetrovsk, Odesa, Sumi y Járkov", ha apuntado. "Los rusos atacaron instalaciones energéticas y otra infraestructura crítica", ha manifestado, al tiempo que ha hecho hincapié en que, en total, las tropas rusas lanzaron 165 drones contra el país.

En este sentido, ha hecho hincapié en que "cada ataque ruso erosiona la diplomacia en marcha y socava los esfuerzos de los socios que están ayudando a poner fin a esta guerra", días después de los contactos mantenidos por Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos (EAU) para intentar lograr un acuerdo de paz.

"Esperamos que Estados Unidos, Europa y otros socios no se queden callados y recuerden que lograr una paz verdadera requiere presión precisamente sobre Moscú: sanciones, el bloqueo de las operaciones rusas y toda la infraestructura de la flota petrolera rusa", ha destacado a través de un mensaje en redes sociales.

"Sin presión sobre el agresor, las guerras no se detienen, al igual que no se detienen sin el apoyo a quienes defienden la vida", ha esgrimido. "Se necesita un apoyo estable para nuestro pueblo y nuestros soldados, y una aplicación más rápida de los acuerdos", ha argumentado, antes de dar las gracias a "todos" los países que dan apoyo a Kiev para hacer frente a la invasión rusa, desatada en febrero de 2022.