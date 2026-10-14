Daños causados por un bombardeo ruso en Kiev, Ucrania - VOLODIMIR ZELENSKI EN X

Zelenski denuncia que 600.000 personas están sin suministro eléctrico, mientras Rusia reivindica un "ataque masivo" contra Ucrania

El ataque también ha impactado contra una de las centrales térmicas de la ciudad pese al alto el fuego energético impulsado por Trump

MADRID, 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres personas han muerto y otras 21 han resultado heridas en las últimas horas en un nuevo ataque ruso con misiles balísticos contra la capital de Ucrania, Kiev. La ofensiva ha impactado contra un edificio residencial de nueve plantas en el distrito de Desnianski, donde han muerto dos de las tres personas, y ha alcanzado de forma directa la central térmica CHPP-4, una de las infraestructuras energéticas clave para el abastecimiento de la ciudad.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha detallado en redes que entre los heridos se encuentra un niño de ocho años y que los servicios de emergencia han tenido que hospitalizar a 16 de los afectados, cuatro de los cuales se encuentran en estado grave.

El impacto en el bloque de viviendas provocó un incendio que se extendió desde la primera hasta la octava planta, obligando a los equipos de rescate a evacuar de urgencia a los residentes de los pisos superiores. Asimismo, los bombardeos han provocado incendios en un almacén cercano y en un estadio del distrito de Desnianski.

Klitschko ha informado horas después de un tercer fallecido en el distrito de Holosivskyi, subrayando que el ataque balístico contra la capital ucraniana todavía persiste y alentando a la población a mantenerse a cubierto. Además, ha detallado que, fruto de estos ataques, otra persona ha resultado herida en el distrito de Darnitsia siendo esta trasladada al hospital por los servicios médicos.

Tras el ataque, el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha denunciado que los sistemas de defensa interceptaron los misiles cuando ya estaban prácticamente sobre la capital debido a la falta de alertas tempranas por parte de sus socios occidentales. El mandatario ha acusado a Moscú de ignorar la propuesta de alto el fuego energético impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y ha advertido de que la Inteligencia ucraniana prevé nuevos lanzamientos de misiles balísticos.

"Rusia ataca otra central eléctrica y la vida de nuestra gente (...). Es importante que Estados Unidos y el mundo vean realmente lo que está pasando y quién es el responsable de que esta guerra continúe", ha reclamado Zelenski en redes.

Asimismo, ha insistido en que el ataque ha sido lanzado "específicamente contra la infraestructura energética: precisamente la infraestructura amparada por el alto el fuego anunciado por el presidente estadounidense". "El ataque fue totalmente deliberado y de una magnitud que buscaba dar una demostración de fuerza; nunca antes Rusia había mostrado un menosprecio tan ostentoso hacia Estados Unidos", ha lamentado.

Zelenski ha especificado que "al menos 600.000 personas se encuentran ahora sin electricidad" y ha alertado de que "los cortes podrían extenderse aún más". "Por desgracia, se han producido daños considerables en instalaciones y equipos: en 26 instalaciones de nuestro sistema eléctrico y en cuatro instalaciones del sector de petróleo y gas", ha enumerado.

ZELENSKI PIDE SANCIONES "SEVERAS" A RUSIA

Por ello, ha vuelto a reclamar "a Estados Unidos y a todos en el mundo que no cierran los ojos ante la realidad" y que "respondan, y que lo hagan con firmeza". "Rusia ha desperdiciado la oportunidad de una desescalada y ha optado claramente por continuar su demencial guerra de aniquilación", ha denunciado el mandatario ucraniano.

"Pedimos a Trump que imponga sanciones severas a Rusia", ha esgrimido Zelenski, quien ha incidido en que su homólogo estadounidense "dispone de todas las herramientas eficaces y necesarias para acercar la paz mediante la fuerza, la justicia y la presión sobre el agresor". "Solicitamos paquetes adicionales de misiles interceptores Patriot para Ucrania", ha añadido.

"Es totalmente justo decir a Estados Unidos, a Europa y a todos nuestros socios que ningún país del mundo debería quedarse solo para enfrentarse a un actor tan desquiciado y belicista como Rusia", ha señalado. "La paz solo puede lograrse mediante la fuerza, y pedimos a Estados Unidos que recuerde este principio de (el expresidente Ronald) Reagan", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que Rusia ha lanzado cerca de 40 misiles y 128 drones, antes de agregar que sus sistemas de defensa antiaérea han derribado cuatro misiles y 115 aparatos no tripulados, con impactos en 22 puntos del país y la caída de fragmentos de los derribos en otros ocho lugares.

"ATAQUE MASIVO"

Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión" y "drones de largo alcance" contra "instalaciones de infraestructura de comunicaciones y energía en las regiones de Kiev y Járkov, utilizadas en beneficio del complejo militar-industrial y de las Fuerzas Armadas de Ucrania", según un mensaje en redes sociales.

La cartera ha detallado que entre los objetivos atacados en Kiev figuran "un centro de procesamiento de datos" y dos plantas energéticas, mientras que en los alrededores de la capital han sido atacadas tres infraestructuras eléctricas y de energía. A ello se suman dos plantas térmicas en Járkov.

Por otra parte, ha reseñado que los sistemas de defensa antiaérea rusos han derribado durante la noche 902 drones lanzados por las fuerzas ucranianas contra varias regiones del país, entre ellas Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Rusia en 2014 --un paso no reconocido por la comunidad internacional--.

Este nuevo ataque ruso sucede después de Trump asegurase el lunes que percibe una mayor disposición en su homólogo ruso, Vladimir Putin, que en el mandatario ucraniano para alcanzar un acuerdo de paz que ponga fin al conflicto entre ambos países. "Creo que, de hecho, Putin quiere hacer un trato más que Zelenski", afirmó el mandatario estadounidense.