Ucrania.- AMP2.- Mueren cinco personas y cerca de 30 salen heridas de varios ataques rusos sobre Kiev

September 23, 2026, Kyiv, Ukraine: A building facade, partially destroyed and scorched in a Russian drone attack, is seen in the Shevchenkivskyi district of Kyiv, Ukraine, on September 23, 2026 - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto este viernes a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra Kiev, la capital de Ucrania, según han denunciado las autoridades locales, que han agregado que entre los fallecidos figura un adolescente que estaba en un edificio residencial.

El alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, ha informado de la muerte de cuatro personas como consecuencia del impacto de un dron contra un edificio residencial en el distrito de Solomianski, mientras que otros 27 vecinos de la capital han resultado heridos en los ataques de este viernes.

Klitschko ha lamentado también la muerte de un adolescente de 14 años, después de que otro dron golpeara otro edificio en Pechersk. Varios inmuebles más, entre ellos un centro médico, han sido objetivo de los proyectiles rusos, según ha relatado el alcalde.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha expresado sus condolencias a la familia del joven fallecido y ha acusado a Rusia de llevar a cabo "un ataque absolutamente brutal y repugnante, carente de toda lógica militar", según un comunicado publicado a través de redes sociales.

Asimismo, ha alertado de la "amenaza prácticamente constante de ataques" contra el país durante la jornada, con bombardeos contra ocho de ellas, y ha afirmado que una segunda persona ha muerto en un taque contra "una sede de Correos" en la provincia de Odesa (sur).

El mandatario ha reseñado que durante los últimos días ha trasladado a sus socios que "Rusia solo intensificará sus acciones a medida que se acerque el invierno, si no se ejerce presión (contra Moscú)". "Para que la diplomacia funcione, es necesario aplicar las sanciones de Estados Unidos y reforzar las de Europa", ha sostenido.

"Nuestros socios tienen en sus manos la clave de la paz: la paz a través de la fuerza. Los rusos deben comprender que no podrán simplemente esperar a que esto pase y que es preciso poner fin a la guerra", ha recalcado Zelenski, quien ha vuelto a dar las gracias a "todos los que están ayudando" a las autoridades ucranianas.

La Fuerza Aérea ucraniana ha especificado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas 295 drones, antes de resaltar que 267 aparatos han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea. Sin embargo, ha confirmado impacto en 16 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cuatro lugares.