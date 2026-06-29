Ucrania.- AMP2.- Mueren cinco personas en nuevos ataques de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró

Archivo - 19 April 2024, Ukraine, Dnipro: A general view of the destruction following a Russian missile attack. Photo: -/ukrin/dpa - -/ukrin/dpa - Archivo

MADRID, 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Al menos cinco personas han muerto y casi 30 han resultado heridas a causa de nuevos ataques lanzados este lunes por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Dnipró, capital de la provincia de Dnipropetrovsk (este), en el marco de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

"Rusia lanzó un ataque con misiles contra Dnipró, dirigido contra infraestructura. En estos momentos continúa la operación de rescate en el lugar. Todos los servicios de emergencia están desplegados y están proporcionando a la población toda la ayuda necesaria", ha indicado el presidente Volodimir Zelenski.

En otro ataque en la provincia de Zaporiyia, al menos tres personas han muerto tras el bombardeo con drones de un autobús de transporte público. Asimismo ha informado de ataques contra la ciudad de Nikopol y contra infraestructuras energéticas en las regiones de Sumi, Odesa y Chernígov. Aparte de incidentes en Jersón y en la provincia de Járkov.

"Es de vital importancia hacer frente a este terrorismo ruso. Es necesario reforzar la protección de la población frente a ataques tan atroces. Ante todo, necesitamos sistemas de defensa antimisiles balísticos. Es fundamental que Europa acelere al máximo el desarrollo de su propia capacidad de defensa antimisiles balísticos: sus propios sistemas y sus propios misiles", ha valorado el Zelenski, incidiendo en que cuanto antes se cuente con estas capacidades, "más vidas podrán salvarse".

Las autoridades rusas no se han pronunciado por ahora sobre el ataque, lanzado en medio de su ofensiva en Ucrania, que tiene su epicentro en el este del país, donde ha logrado diversos avances territoriales durante los últimos meses, sin que los esfuerzos internacionales para mediar un acuerdo de paz hayan fructificado hasta la fecha.