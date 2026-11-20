November 19, 2026, Kyiv, Ukraine: A Russian drone that was shot out of the sky by Ukrainian Air Defences. llanded on a sidewalk but heavily damaged several cars. - Mark Edward Harris / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Al menos ocho personas han muerto este viernes y una treintena ha resultado heridas a causa de un "ataque masivo" con misiles balísticos y drones lanzado por el Ejército de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev, donde los impactos han dañado tres puentes sobre el río Dniéper, y una estación de tren en la ciudad de Leópolis, situada en el oeste del país.

La Administración Militar de la Ciudad de Kiev ha precisado que entre los fallecidos hay trabajadores de la empresa municipal que se encarga del suministro de agua potable y del tratamiento de las aguas residuales en la capital. La portavoz, Katerina Pop, ha afirmado además que hay quince heridos.

Según ha detallado el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, los impactos han causado daños estructurales en el paso elevado del puente Podilsko-Voskresenski, así como en el puente Darnitski y en el puente Sur, que ha vuelto a ser alcanzado y mantiene restringida la circulación para vehículos de hasta diez toneladas y transporte público de hasta 18 toneladas.

Ante las complicaciones de movilidad entre ambas orillas de la ciudad y los daños en la red logística y de transporte, tanto el regidor como las autoridades militares han pedido a los ciudadanos que eviten desplazarse en vehículos privados salvo necesidad absoluta y han recomendado a empresas e instituciones activar el teletrabajo siempre que sea posible para facilitar las tareas de reparación.

Asimismo, el bombardeo ha dejado sin suministro eléctrico a parte de los residentes de los distritos de Pechersk, Solomianski, Holosivski, Dniprovski y Darnitski, al tiempo que se aplican cortes de emergencia en otras zonas de la capital por daños en los equipos y sobrecarga de la red, donde los técnicos ya trabajan para estabilizar el servicio.

A ello se suman al menos dos muertos en un ataque contra Leópolis, según ha indicado el alcalde de la ciudad, Andri Sadovi. "Dos personas murieron en el ataque lanzado esta mañana contra Leópolis. Hay heridos. Nuestras más sinceras condolencias a los familiares y amigos de los fallecidos", ha manifestado en un comunicado en redes sociales.

Sadovi ha denunciado que entre los lugares alcanzados figura "el centro de venta de billetes de la estación de tren de Skniliv". "Los equipos de rescate y otros servicios se encuentran trabajando en el lugar", ha manifestado, sin que por ahora se descarte que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas.

ZELENSKI HABLA DE CENTENARES DE DRONES Y PROYECTILES

Por su lado, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha detallado que durante la pasada noche, Rusia ha empleado más de 400 drones y otros 110 misiles contra infraestructura civil en diferentes localidades. Instalaciones energéticas y ferroviarias, puentes sobre el Dniéper, subestaciones y líneas eléctricas de las que dependen las centrales nucleares, edificios de viviendas, ha enumerado.

"Todos los objetivos son infraestructura civil ordinaria, aquello que literalmente permite que las personas vivan", ha denunciado, al tiempo que ha lamentado la muerte de al menos ocho personas, además de una treintena de heridos.

Zelenski ha advertido de que Rusia ha empleado también en esta ocasión misiles de racimo, una táctica, ha dicho, "especialmente vil", puesto que dificulta que los equipos de emergencia puedan hacer frente a los incendios y a la retirada de escombros sin ponerse en riesgo. "Había fallecidos cuando se estaban inspeccionando los primeros daños y los rusos lanzaban nuevos ataques", ha denunciado.

Asimismo, ha vuelto a poner en valor los esfuerzos del Ejército ucraniano para repeler estos ataques --se han derribado 79 misiles de crucero" y "la aviación de combate ha funcionado muy bien"--, aunque ha apuntado que en muchos casos ya no depende de de sus fuerzas, "sino del suministro de misiles de los socios".

En ese sentido, ha señalado que "hace falta una respuesta clara del mundo a todo lo que está pasando" y que "es importante que no haya solo declaraciones de apoyo, sino también que se cumplan los acuerdos en materia de defensa antiaérea", por lo que ha dado instrucciones para que avancen estas negociaciones.

DECEPCIONANTE CUMBRE TRILATERAL EN CHINA

Zelenski también ha valorado como "decepcionante" la reunión a tres bandas que China, Rusia y Estados Unidos mantuvieron esta semana en los márgenes de la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, tras afirmar que "Rusia intenta compensar su incapacidad militar y diplomática" con este "terror".

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha confirmado la ejecución durante la última noche de un "ataque masivo" con armamento de precisión "lanzado desde tierra, mar y aire", así como con vehículos aéreos no tripulados, contra objetivos en territorio ucraniano.

Según el parte castrense, la ofensiva ha causado daños en empresas del complejo militar-industrial de Ucrania y en terminales de almacenamiento vinculadas a la producción y depósito de misiles de crucero y drones de largo y medio alcance.

Asimismo, Moscú ha asegurado que los bombardeos han alcanzado instalaciones de infraestructura energética y de transporte tanto en la ciudad de Kiev como en las regiones de Kiev, Dnipropetrovsk, Mikolaiv, Leópolis e Ivano-Frankivsk, además de infraestructuras portuarias en la región de Odesa y embarcaciones utilizadas por las Fuerzas Armadas ucranianas.

La cartera rusa ha apuntado además que los sistemas de defensa antiaérea han derribado durante la noche 310 drones ucranianos en varias regiones del país, incluida la de Moscú, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada en 2014. Rusia no ha dado por ahora un balance de víctimas o daños a causa de estos ataques ucranianos.