Ucrania.- AMP2.- Mueren ocho personas y decenas resultan heridas tras nuevos ataques nocturnos de Rusia sobre Ucrania

July 8, 2026, Kharkiv, Ukraine: An injured local resident stands outside a five-storey residential building damaged in a Russian missile strike, Kharkiv, Ukraine, on July 8, 2026. Russian forces struck the residential building in the Nemyshlianskyi distri - Europa Press/Contacto/Viacheslav Madiievskyi

MADRID, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades ucranianas han confirmado este jueves la muerte de al menos ocho personas, además de varios heridos más, como consecuencia de nuevos ataques nocturnos de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre varias partes del país, un día después de los bombardeos que mataron a 17 personas e hirieron a otras 50 en Kiev.

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha informado de la muerte de tres personas en la ciudad de Balaklia, en la provincia de Járkov. Los ataques han caído sobre un predio privado, causando destrozos en edificios residenciales y provocando varios incendios, ya sofocados.

El gobernador de Járkov, Oleg Sinegubov, ha añadido que una quincena de personas más han resultado heridas en las últimas 24 horas por ataques de las fuerzas rusas sobre una veintena de localidades y asentamientos de la región.

En Dnipropetrovsk, el gobernador Oleksandr Ganzha, ha confirmado la muerte de otras cinco personas tras los bombardeos que se han registrado en las ciudades de Pavlogrado y Kamianské, además de otra decena de heridos.

Mientras, en la provincia de Sumi, las fuerzas rusas han lanzado hasta ocho bombas guiadas sobre las zonas norte y centro de la región, de las cuales tan solo una ha podido ser neutralizada por las defensas aéreas. El ataque, que se ha prolongado durante ocho minutos, ha dejado una docena de heridos.

En Jersón, las autoridades han denunciado un nuevo "acto de terror contra la población civil" cometido por el Ejército ruso, después de que un autobús haya sido golpeado por un dron en el pueblo de Komishani, hiriendo a seis personas.

Por su parte, la Fuerza Aérea Ucrania ha informado haber neutralizado 66 drones del poco más de un centenar que Rusia ha lanzado junto a otro tipo de proyectiles, entre ellos misiles antibuque Onix y antirradar J-31P durante la pasada noche.

GUTERRES LAMENTA UNA "TENDENCIA ALARMANTE" DE INTENSOS ATAQUES CONTRA CIVILES

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha condenado "enérgicamente" los últimos ataques perpetrados tanto por Kiev como por Moscú, en un comunicado en el que se ha mostrado "profundamente preocupado por la continua escalada del conflicto" entre los dos países.

"Esta última serie de ataques sigue una tendencia alarmante de intensificación de los ataques contra zonas pobladas, que (...) ha provocado un aumento sin precedentes del número de víctimas civiles y una destrucción generalizada de la infraestructura residencial y civil en Ucrania, así como, cada vez más, en la Federación de Rusia", ha lamentado en un comunicado difundido por su portavoz adjunto, Farhan Haq.

El diplomático portugués ha recordado que los ataques contra civiles e infraestructura de este tipo son "una clara violación del Derecho internacional Humanitario" y ha pedido su cese "inmediato".

Guterres también se ha mostrado "profundamente preocupado por los crecientes riesgos para la seguridad de la navegación en el mar Negro y el mar de Azov, así como por las posibles repercusiones en la seguridad alimentaria mundial", al tiempo que ha reclamado que "todas las partes implicadas garanticen la libertad de navegación (...) y protejan los puertos civiles y las infraestructuras marítimas", en virtud del Derecho Internacional.

Así las cosas, ha hecho un nuevo llamamiento para que Ucrania y Rusia accedan a una "desescalada urgente que conduzca a un alto el fuego total, inmediato e incondicional, así como a una paz justa, sostenible y global".