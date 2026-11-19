Archivo - February 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Minister of Foreign Affairs of the Netherlands Tom Berendsen, on his first visit to Kyiv since his appointment, and Minister of Foreign Affairs of Ukraine Andrii Sybiha (R) attend a joint news conference followi - Hennadii Minchenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Países Bajos y Austria han denunciado este jueves que sus respectivas embajadas en Kiev han resultado dañadas como consecuencia del impacto de un proyectil en las inmediaciones, unos incidentes de los que Ucrania se ha apresurado a responsabilizar a Rusia.

"Esta tarde un proyectil ha impactado detrás de la Embajada de Países Bajos en Kiev. Nuestros colegas están afortunadamente ilesos, aunque hay daños leves en el edificio", ha trasladado el ministro neerlandés de Exteriores, Tom Berendsen, quien ha añadido que ya están investigando lo ocurrido.

Berendsen ha declarado posteriormente a la cadena NOS que lo ocurrido es "inaceptable" y ha anunciado que convocarán al embajador ruso en La Haya

Su homóloga austriaca, Beate Meinl-Reisinger, ha informado por su parte de que un proyectil ha impactado "justo delante" de la Embajada, ubicada en el centro de Kiev, y a unos tres kilómetros de la sede diplomática de Países Bajos.

Meinl-Reisinger ha detallado que el impacto ha afectado al edificio de la Embajada, pero sin que haya dejado heridos. Ante los cada vez más "intensos" ataques rusos sobre la capital, ha dado instrucciones de tomar medidas adicionales para garantizar la seguridad del personal diplomático y sus trabajadores.

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia, Maria Stenergard, se ha eco también de lo ocurrido, puesto que la sede diplomática del país nórdico está situada en la misma calle que la austriaca. "Estoy en contacto con nuestro embajador y me alivia saber que todo nuestro personal está a salvo y localizado", ha trasladado.

"El pueblo de Ucrania se ve obligado a soportar ataques rusos sin sentido todos los días. Estos ataques demuestran que Rusia no está interesada en la paz", ha advertido la ministra, que ha instado a Moscú a detener la guerra, al tiempo que ha anunciado que convocarán al embajador ruso en Estocolmo.

UCRANIA APUNTA A RUSIA COMO RESPONSABLE

Por su parte, el ministro ucraniano de la cartera de Exteriores, Andri Sibiga, ha señalado a Rusia como responsable de ambos incidentes y ha instado a la comunidad internacional "a condenar en los términos más enérgicos" estos ataques sobre las misiones diplomáticas extranjeras que operan en Kiev.

Sibiga ha criticado que el presidente ruso, Vladimir Putin, se haya querido presentar estos días en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), que se ha celebrado estos días en la ciudad china de Shenzhen, como un líder global cuando en realidad no es más que "un criminal y terrorista".

"Debería ser tratado como tal (...) El terror de Putin debe enfrentarse a respuestas contundentes", ha reclamado Sibiga, quien también ha alertado de la caída de restos de drones rusos en los terrenos donde se ubica la sede del Ministerio de Exteriores de Ucrania, en Kiev.

A la espera de más información, Rusia ha avisado ya a las misiones y personal diplomático extranjero en Kiev de los riesgos que corren a medida que continúan los ataques, descargándose de cualquier tipo de culpa y achacándolas a "quienes decidan ignorar estas advertencias", señaló Moscú en octubre mediante un comunicado.

REACCIONES DE CONDENA

El ministro de Exteriores estonio, Margus Tsahkna, ha denunciado daños en edificios residenciales, vehículos y la histórica catedral de San Volodimir aparte de los escombros caídos en el Ministerio de Exteriores ucraniano y el impacto de un dron cerca de la Embajada de Países Bajos y los daños en la Embajada de Austria.

"Este es un ejemplo más de cómo los implacables bombardeos de Rusia ponen en peligro tanto a las misiones diplomáticas como a la población civil", ha indicado, recalcando que "la única respuesta adecuada" a los ataques rusos es "aumentar la presión sobre el agresor".

Su par lituano, Kestutis Budrys, ha querido también trasladar su solidaridad y ha remarcado que lo ocurrido "es otro contundente recordatorio de que la guerra de Rusia no perdona a nadie" y su "flagrante desprecio por el Derecho Internacional y los principios fundamentales que protegen las misiones diplomáticas".

En esa línea se ha manifestado el titular belga de Exteriores, Maxime Prévot, quien ha advertido de que estos ataques no les van a disuadir de permanecer junto a Ucrania. "Al contrario, solo refuerzan nuestra determinación", ha dicho, al tiempo que ha recordado que la guerra "ha causado demasiado sufrimiento".

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Portugal, a su vez, ha remarcado que estos ataques contra misiones diplomáticas se han repetido en otras ocasiones y "constituyen una grave violación a la integridad" de las mismas".