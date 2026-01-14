Ucrania.- AMP2.- El Parlamento de Ucrania aprueba el nombramiento de Mijailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa

Archivo - April 4, 2025, Kyiv, Ukraine: Mykhailo Fedorov, the Deputy Prime Minister for Innovation, Education, Science and Technology Development - Minister of Digital Transformation of Ukraine, attends a discussion on the role of artificial intelligence - Europa Press/Contacto/Pavlo Bahmut - Archivo

Los diputados aprueban ampliar la ley marcial hasta el 3 de mayo de 2026

MADRID, 14 Ene. (EUROPA PREESS) -

El Parlamento de Ucrania ha aprobado este miércoles la nominación de Mijailo Fedorov como nuevo ministro de Defensa con 277 votos a favor, después de que en la víspera no lograra el consenso necesario, con lo que reemplaza en el cargo a Denis Shmigal, quien ocupará la cartera de Energía, en el centro de la polémica por los últimos casos de corrupción.

En su primer discurso como titular de Defensa, Fedorov ha anunciado que entre sus primeras medidas estará la realización de una auditoría tanto en el Ministerio como en las Fuerzas Armadas con el fin de sanear las cuentas y lograr una mejor protección financiera de los militares y actuales combatientes.

Fedorov ha asegurado que hereda un Ministerio con un déficit de 300.000 millones de grivnas (casi 6.000 millones de euros) y que entre las prioridades están también una reforma del Ejército, mejorar las infraestructuras en el frente y hacer económicamente imposible para Rusia continuar con la guerra.

Asimismo, ha puesto de relieve la falta de efectivos en las Fuerzas Armadas a pesar de la movilización general y ha cifrado en unos dos millones los ucranianos que han eludido o han desertado el servicio militar desde el comienzo de la ley marcial, de los cuales 200.000 se encuentran en regiones del noroeste de Ucrania.

ENCUENTRO CON ZELENSKI

Fedorov se ha reunido ya este miércoles con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, quien ha coincidido en señalar como prioridades las cuestiones que el ya ministro de Defensa ha expuesto en su primera intervención como tal en la Rada Suprema. "Lo principal es proteger el cielo", ha añadido también en redes sociales.

Zelenski ha destacado la idea de una auditoria de las cuentas del Ministerio y ha asegurado que Fedorov sabrá subsanar el déficit con el que se ha encontrado. De igual forma, ha apostado por reforzar las capacidades tecnológicas del Ejército, así como el suministro de drones para golpear las posiciones rusas en el frente.

El presidente ucraniano también ha hecho mención al proceso de movilización y ha reconocido que "se requieren cambios mucho más profundos" a fin de poder cumplir con las demandas tanto de las Fuerzas Armadas como de las policiales.

NUEVOS CAMBIOS EN EL GOBIERNO

De igual forma, el Parlamento también ha aprobado el nombramiento de Shmigal como nuevo vice primer ministro y titular de Energía. "La situación del sector energético sigue siendo crítica, especialmente difícil en Kiev", ha reconocido tras la última oleada de ataques rusos.

Con el inicio de 2026, Zelenski anunció varios cambios en el Gobierno, más sin duda tras el grave caso de corrupción en el Ministerio de Energía, en el que estuvieron involucrados algunos de sus socios más destacados, como el que fuera su mano derecha, Andrei Yermak, jefe de la oficina presidencial.

De igual forma, el presidente Zelenski ha renovado la dirección de la Guardia Fronteriza, del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), así como de varias gobernaciones locales.

NUEVA PRÓRROGA DE LA LEY MARCIAL

Por otro lado, el Parlamento ucraniano también ha aprobado la nueva propuesta por Zelenski para prorrogar la ley marcial, así como la movilización general, que estarán vigente a partir de ahora por lo menos hasta el 3 de mayo de 2026.

Con esta son ya una veintena de veces las que la Rada Suprema saca adelante una nueva ampliación de la ley marcial, a medida que continúan los combates en Ucrania, especialmente en las zonas ubicadas en el este del país, en donde Rusia ha logrado hacerse con gran parte de estos territorios.