Presidente de Finlandia y primer ministro de Noruega abordan con Putin el impulso diplomático en Ucrania

20 October 2026, Norway, Oslo: Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Store receives Finnish President Alexander Stubb before the Ukraine talks in Oslo. Photo: Cornelius Poppe / Pool/NTB/dpa - Cornelius Poppe / Pool/NTB/dpa

La conversación telefónica llega al hilo de la cumbre en Oslo y el viaje a Rusia del enviado de Trump para tratar la última propuesta

Zelenski aborda con Stubb y Store la llamada con Putin y les agradece su "apoyo activo" a la diplomacia y los esfuerzos de paz

MADRID, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Store, han mantenido este martes una conversación telefónica con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin, para abordar las últimas discusiones en torno a una propuesta de paz en Ucrania, al hilo de la cumbre de la semana pasada en Oslo y el posterior desplazamiento a San Petersburgo del enviado de Estados Unidos, Steve Witkoff, para tratar el proceso.

La Presidencia de Finlandia y el Gobierno de Noruega han indicado en un comunicado conjunto que la llamada --la primera entre un dirigente de un país de la Unión Europea (UE) y Putin desde la mantenida en julio por el presidente francés, Emmanuel Macron-- ha tenido lugar "en consulta con Ucrania" y ha confirmado que fue iniciada por Stubb y Store, quienes se encuentran en Helsinki, para "abordar la guerra de agresión rusa contra Ucrania y los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra y promover la paz y la estabilidad en Europa".

"Finlandia y Noruega comparten frontera con Rusia y son firmes defensoras de Ucrania", ha dicho, antes de agregar que el objetivo de esta llamada fue transmitir a Putin "mensajes directos sobre futuras negociaciones que contribuyan a poner fin a la guerra", así como abordar las próximas reuniones en Emiratos Árabes Unidos (EAU), en formato trilateral y entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos.

Así, ha reseñado que Stubb y Store hablaron como "líderes de sus respectivos países" y no "en nombre de Europa en su totalidad", antes de defender que "Noruega y Finlandia siempre han promovido la paz y la seguridad en la región". "Ambos países tienen un interés compartido en la estabilidad y la predictibilidad en el mar Báltico y el Alto Norte de Europa".

En este sentido, Stubb ha hecho hincapié en que la conversación con Putin fue "franca y sustancial". "Somos países vecinos de Rusia. El resultado de esta guerra tendrá un impacto directo sobre nuestra seguridad y la de Europa. Poner fin a la guerra requiere discusiones directas", ha argumentado.

Store ha reseñado además que la guerra en Ucrania, desatada por la orden de invasión firmada por Putin en febrero de 2022, ha tenido "enormes costes humanos y materiales", antes de ahondar en que "el sufrimiento y la destrucción impactará a varias generaciones". "Hemos subrayado en la llamada la importancia de una desescalada", ha zanjado.

Por su parte, el Kremlin ha confirmado la llamada y su vinculación con la cumbre en Oslo y el posterior viaje de Witkoff a Rusia, antes de reiterar que Putin ha trasladado a Stubb y Store que "una paz justa y duradera solo podrá ser posible si se tienen en cuenta los intereses de Rusia, sin condiciones", así como que "las políticas confrontacionales de la Unión Europea (UE) y la OTAN provocan una prolongación de las autoridades".

Putin ha incidido por ello en las "causas subyacentes" del conflicto durante la conversación, en la que también se han tratado temas de seguridad en el mar Báltico y el Alto Norte. "En este sentido, el presidente de Finlandia y el primer ministro de Noruega reafirmaron la importancia de respetar el Derecho Marítimo Internacional y la libertad de navegación", ha dicho en un comunicado publicado a través de redes sociales.

"Las partes acogieron con satisfacción el acuerdo para reanudar las conversaciones trilaterales entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dabi a principios o mediados de noviembre, destinadas en particular a debatir formas de garantizar la seguridad tanto de Rusia como de Ucrania una vez que se alcance un cese total de las hostilidades", ha especificado.

El mandatario ruso ha notificado de la situación en torno al alto el fuego local en Oleshki, situado en la provincia ucraniana de Jersón, que entró en vigor a primera hora del día tras un acuerdo mediado por la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump. "Los tres líderes acordaron mantener contacto telefónico directo en el futuro", ha zanjado.

CONVERSACIÓN DE ZELENSKI CON STUBB Y STORE

Tras ello, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha confirmado una conversación con Stubb y Store para abordar la llamada previa con Putin, antes de trasladarles su agradecimiento por su "apoyo activo" a la diplomacia y los esfuerzos de paz junto a los "socios". "Es necesario que haya paz, se requiere una desescalada y Rusia debe dejar de prolongar la guerra", ha argumentado.

"Alex y Jonas han dejado claro al líder ruso que se necesitan verdaderos pasos de desescalada sobre nuestra energía e infraestructura", ha señalado en un mensaje en redes sociales que ya hay conversaciones entre delegaciones de Ucrania, Estados Unidos y Rusia para "analizar los preparativos para la reunión tripartita prevista para noviembre".

"Finlandia y Noruega, al ser países que comparten frontera con Rusia, tienen un interés especial en contar con mecanismos de seguridad sólidos y fiables", ha señalado, antes de agregar que durante esta conversación se trataron también "diversos formatos de colaboración con los socios en Europa, los cuales podrían resultar útiles para seguir respaldando la diplomacia, la defensa y la seguridad compartida".