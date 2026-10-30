AMP2.- Rusia afea a Zelenski que no pare los ataques contra refinerías de petróleo pese a la petición de Trump

October 28, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelenskyy visits The Hague, Netherlands, on October 28, 2026, during a working visit to the country. Zelenskyy meets Dutch Prime Minister Rob Jetten and King Willem-Alexander to di - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

Un nuevo ataque con drones ucranianos impacta en una refinería en Samara

Zelenski advierte de que cada ataque ucraniano siempre está "completamente justificado"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades rusas han denunciado este viernes que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, no haya cesado la campaña de ataques sobre refinerías del país a pesar de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, lo ha pedido, coincidiendo con el controvertido acuerdo energético entre Washington y Moscú, que aligera de manera temporal las sanciones financieras y comerciales sobre el diésel.

"Han desobedecido una vez más y diría que simplemente le están ignorando. Aunque Trump ha insistido en este tema y sigue haciéndolo, no le hacen caso", ha afeado el asesor presidencial sobre política exterior, Yuri Ushakov, en una entrevista para la radio estatal rusa Vesti, cuando se han conocido este viernes nuevos ataques.

La prensa rusa y ucraniana se han hecho eco de un nuevo ataque con drones sobre una refinería en la provincia de Samara, así como en las instalaciones en Briansk de una empresa de conservas que suministra alimentos para el Ejército ruso.

El gobernador de Samara, Viacheslav Fedorishchev, ha confirmado un ataque con drones sobre la región, aunque sin dar más detalles, más allá de que algunos de estos proyectiles han sido repelidos por las defensas aéreas.

La refinería está ubicada en la ciudad de Novokuibishevsk y es propiedad de Rosneft, la mayor petrolera del país. Estas instalaciones ya han sido en varias ocasiones objetivo de los ataques ucranianos, la última a mediados de agosto.

Ushakov ha responsabilizado a los socios europeos de Ucrania de esta "valentía" a la hora de desobedecer a Trump y continuar con los ataques. "Seguramente no se habrían atrevido a hacerlo por su cuenta", ha valorado el asesor de Vladimir Putin.

No obstante, el Kremlin ha aclarado que estos ataques no ponen en riesgo unas posibles conversaciones con Ucrania. "No", ha respondido sucintamente el portavoz Dimitri Peskov cuando se le ha preguntado este viernes por este asunto.

Por otro lado, las autoridades de Moscú también han descartado que estos ataques vayan a dañar el suministro de combustible tanto para el mercado interno como para cumplir con los acuerdos en el exterior. "Nuestras refinerías ya han reanudado sus operaciones (..) y estamos garantizando las importaciones", han afirmado.

ZELENSKI CELEBRA EL ALCANCE DE LOS ATAQUES

Por su parte, el presidente Zelenski ha reconocido el trabajo de "precisión" del Ejército de Ucrania durante este tipo de ofensivas y ha advertido de que cada uno de los ataques sobre posiciones rusas están siempre "completamente justificados".

Zelenski ha advertido de que las instalaciones rusas que se extiende desde la península de Yamal hasta Siberia Occidental están ahora al alcance de los ataques ucranianos y de que siguen trabajando para garantizar que estos ataques "puedan llegar a partes aún más lejanas del territorio ruso".

"Nuestras unidades de ataques de larga distancia también se expandirán, aprovechando las capacidades del Servicio de Seguridad de Ucrania", ha dicho Zelenski, para quien estas capacidades "son una de las garantías reales" de la independencia del país durante la guerra y de seguridad para el futuro.

Donald Trump y Vladimir Putin anunciaran a principios de mes un acuerdo para retomar los envíos de diésel al menos hasta abril de 2027 para descontento de Volodimir Zelenski a quien Washington ha presionado en las últimas semanas para cesar estos ataques, limitándoles incluso la entrega de armamento y tecnología.

Con este controvertido acuerdo en vísperas de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre, Trump pretende frenar el alza del precio del diésel, y con ello reducir la inflación, que ha venido afectando directamente a sectores clave entre su electorado como el del transporte, la agricultura y la ganadería.