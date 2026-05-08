Trump anuncia un alto el fuego de tres días entre Rusia y Ucrania con motivo del Día de la Victoria

May 8, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: United States President Donald J Trump makes remarks at an event he is hosting for a group including Gold Star Mothers and Angel Mothers to honor Mother's Day 2026, in the Rose Garden of the White House - Europa Press/Contacto/Aaron Schwartz - Pool via CN

MADRID, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este viernes un alto el fuego de tres días, 9, 10 y 11 de mayo, con motivo del Día de Victoria después de que sus homólogos ruso y ucraniano, Vladimir Putin y Volodimir Zelenski, hayan aceptado la propuesta.

"Este alto el fuego incluirá la suspensión de toda actividad militar y un intercambio de 1.000 prisioneros de cada país. Esta solicitud la hice directamente yo y agradezco enormemente su aceptación por parte del presidente Vladimir Putin y el presidente Volodimir Zelenski", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

Con esta medida, el magnate republicano ha expresado su deseo de que sea el "principio del fin de una guerra muy larga, sangrienta y duramente librada". "Siguen las conversaciones para poner fin a este gran conflicto, el mayor desde la Segunda Guerra Mundial, y cada día estamos más cerca de lograrlo", ha zanjado.

Zelenski ha agradecido a Trump su papel de mediación en un mensaje difundido en redes sociales en el que ha confirmado que habrá un intercambio de prisioneros "en el formato de 1.000 por 1.000", así como un alto el fuego los días 9, 10 y 11 de mayo.

"Nuestra posición ha sido siempre la resolución de una de las cuestiones humanitarias clave de esta guerra: a saber, la liberación de los prisioneros de guerra. La Plaza Roja nos importa menos que las vidas de los prisioneros ucranianos que pueden ser traídos a casa", ha señalado, en alusión directa a las acusaciones del Kremlin de que Kiev preparaba un ataque contra el desfile por el Día de la Victoria.

En este sentido, ha afirmado que las autoridades ucranianas "han trabajado de forma constante" para traer a sus nacionales de vuelta. "He instruido a nuestro equipo para que prepare de inmediato todo lo necesario para el intercambio", ha expresado, instando a Washington a garantizar que el lado rusa cumpla con el acuerdo.

El asesor del Kremlin, Yuri Ushakov, ha señalado en declaraciones a la prensa recogidas por la agencia de noticias Interfax que Rusia ha aceptado tanto la tregua como el intercambio de prisioneros, "de 1.000 personas por cada bando", durante el período de vigencia del alto el fuego, "entre el 9 y el 11 de mayo, ambos inclusive".

Ushakov ha recalcado que el acuerdo se alcanzó durante los recientes contactos entre Moscú y Washington. Esta inciativa "se inscribe en el marco de la reciente conversación telefónica entre los presidentes de Rusia y Estados Unidos, en la que los líderes destacaron especialmente que nuestros países fueron aliados durante la Segunda Guerra Mundial, y también discutieron la posibilidad de un alto el fuego durante la celebración del Día de la Victoria", ha explicado.

"Es importante que la iniciativa del presidente Trump coincida precisamente con el 81º aniversario de la victoria sobre el nazismo, nuestra fiesta sagrada", ha agregado.

El Kremlin anunció a principios de esta semana una tregua los días 8 y 9 de mayo, mientras que el presidente ucraniano propuso una más amplia desde las 00.00 horas de este miércoles, 6 de mayo, a la que Rusia no se sumó.

Ucrania acusó así a la otra parte de haber violado su alto el fuego unilateral a tenor de los ataques rusos y advirtió de que era "mal momento" para desfiles, en alusión a las celebraciones convocadas esta semana en el país vecino.