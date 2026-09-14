Trump anuncia que Ucrania y Rusia han aceptado no atacar infraestructuras energéticas

12 September 2026, Ireland, Dublin: US President Donald Trump speaks during a meeting with Taoiseach Micheal Martin at Farmleigh House, during his trip to Ireland. Photo: Ben Birchall/PA Wire/dpa - Ben Birchall/PA Wire/dpa

MADRID 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este lunes que Ucrania y Rusia han aceptado dejar de atacar la infraestructura energética del otro en el marco de la guerra abierta entre ambos países.

"Ucrania ha accedido a no atacar objetivos de la energía rusa. ¡Rusia ha accedido a hacer lo mismo!", ha indicado Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

"La subida del precio del diésel a nivel mundial se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania, no a Irán", ha añadido el mandatario estadounidense.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha reaccionado de inmediato y ha confirmado la disposición de Ucrania a cesar los ataques contra la infraestructura energética y también sobre el sector de la alimentación y "otras infraestructuras críticas" siempre y cuando Moscú haga lo propio "genuinamente".

Sin embargo, "Ucrania no está convencida de que Rusia tenga voluntad de cumplir ningún acuerdo" y de hecho, teme que esta tregua llegue solo hasta que Rusia celebre elecciones y "consiga una rebaja de la presión sobre la gasolina y el diésel".

Zelenski ha resaltado que fue Kiev la que propuso cesar la "destrucción de infraestructura crítica", incluida la de alimentación, energía y otros sectores "básicos para el sustento de la vida" que son atacadas "a diario" por Rusia.

"La guerra debe terminar. Una medida de desescalada sobre infraestructura crítica podría ser el primer paso hacia la paz. Esperamos pasos concretos de nuestros socios", ha remachado.

El propio Trump planteó el domingo desde Irlanda su deseo de que Ucrania dejara de atacar la industria petrolera rusa por sus repercusiones a nivel internacional y mencionó directamente a su homólogo.

"Zelenski tiene que hacer una sola cosa. Tiene que parar de atacar el combustible diésel de Rusia. Que ataque otros objetivos, pero no el combustible diésel porque está provocando escasez de diésel", afirmó desde el campo de golf de Amgen, en Irlanda, en declaraciones a la prensa.

Trump argumentó que los problemas del sector petrolero mundial "no tienen que ver con Oriente Próximo", a pesar de la guerra de Estados Unidos contra Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, sino que "se deben a lo que está pasando entre Rusia y Ucrania".

El dirigente estadounidense explicó que ya había hablado con Zelenski al respecto. "No ataques el diésel porque está afectando al mundo. No queremos que ataque al diésel", insistió.

Este sábado el portavoz presidencial ucraniano, Kirilo Budanov, resaltaba que la principal empresa de hidrocarburos rusa, Gazprom, ha pasado de valer 270.000 millones de dólares hace 20 años a valer unos 30.000 millones de dólares. "El impacto es bastante serio", destacó.

Ucrania ha utilizado drones y proyectiles para atacar la industria petrolera rusa para intentar generar problemas logísticos a la maquinaria bélica rusa en su invasión de Ucrania, con aparatos que tienen cada vez un alcance mayor.