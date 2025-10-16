Ucrania.- AMP2.- Trump dice que se reunirá con Putin en Budapest para "poner fin" a la guerra de Ucrania

El inquilino de la Casa Blanca mantiene una "productiva" conversación con Putin en la víspera de la visita de Zelenski a Washington

Orbán aplaude el encuentro previsto en la capital húngara

MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado este jueves que ha acordado con su homólogo ruso, Vladimir Putin, mantener una reunión en la capital de Hungría, Budapest, para "poner fin" a la invasión rusa de Ucrania, si bien no ha dado información sobre cuándo podría tener lugar este encuentro y Rusia no ha confirmado este extremo.

"Putin y yo nos reuniremos en un lugar acordado, Budapest, para ver si podemos poner fin a esta ignominiosa guerra entre Rusia y Ucrania", ha indicado a través de un mensaje publicado en su perfil de la red social Truth Social, después de que ambos hayan mantenido una "productiva" y "larga" conversación telefónica.

Trump ha indicado que dicho encuentro irá precedido de una reunión de "asesores de alto nivel" que tendrá lugar la semana que vienen y que, en el caso estadounidense, estará liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio. "Queda por determinar el lugar de la reunión", ha añadido, en el caso de esta cita.

"Creo que la conversación de hoy ha logrado un gran progreso", ha sostenido. También han abordado el acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza y el comercio entre Rusia y Estados Unidos "una vez finalizada la guerra de Ucrania". Su llamada ha tenido lugar en la víspera de la visita del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a Washington.

El inquilino de la Casa Blanca ha dicho que Putin le ha felicitado "por el gran logro de la paz en Oriente Próximo, algo que, según ha dicho, se ha soñado durante siglos". "Creo firmemente que este éxito en Oriente Próximo contribuirá a nuestras negociaciones para poner fin a la guerra con Rusia y Ucrania", ha añadido.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, ha asegurado en declaraciones a la prensa que proporcionará "más detalles" sobre lo acordado entre los mandatarios "tan pronto como" pueda, según ha recogido la cadena de televisión CNN. "La llamada acaba de terminar, así que os daremos más detalles tan pronto como podamos", ha aclarado, tras remarcar que ha durado más de dos horas.

ORBÁN APLAUDE EL ENCUENTRO PREVISTO EN BUDAPEST

Minutos después, el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, ha aplaudido el encuentro anunciado en la capital húngara: "La reunión prevista entre los presidentes estadounidense y ruso es una gran noticia para los pueblos amantes de la paz en el mundo. ¡Estamos listos!", ha afirmado a través de un mensaje en su perfil de la red social X.

La visita de Zelenski a Washington llega en un momento en el que la Administración Trump está estudiando enviar misiles Tomahawk a Ucrania, considerando que pueden convertirse en "un nuevo paso de agresión" en el conflicto.

Esta misma semana, el presidente de Ucrania anunció que una delegación negociadora de su país ya había partido rumbo a Estados Unidos, incluidos varios representantes diplomáticos, además de la primera ministra, Yulia Sviridenko o el ministro de Defensa, Rustem Umerov.