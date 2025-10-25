Ucrania denuncia al menos dos muertos y nueve heridos en un nuevo bombardeo ruso sobre Kiev

Imagen de archivo de un bombardeo ruso en Kiev, a 25 de octubre de 2025 - SERVICIO DE EMERGENCIAS DE UCRANIA / TELEGRAM

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos dos personas han muerto y nueve se encuentran heridas como consecuencia de un nuevo ataque ruso sobre la capital de Ucrania, Kiev, y sus inmediaciones, según el último balance proporcionado por los servicios de emergencia.

En su cuenta de Telegram, Emergencias informa de impactos sobre los distritos de Desnyanski, Dniprovski y Darnitski.

En términos generales, las Fuerzas Aéreas de Ucrania han informado del derribo de cuatro de nueve misiles balísticos y 50 de 62 drones de ataque lanzados por las fuerzas del Kremlin durante la noche.

Gran parte de Kiev ha sido atacada, con daños principalmente en zonas residenciales e infraestructura municipal, incluyendo una guardería, según ha informado Timur Tkachenko, jefe de la administración militar de Kiev, también en Telegram.

En este contexto, la ministra de Economía de Alemania, Katherina Reiche, ha tenido que refugiarse en un sótano la noche del viernes durante un ataque aéreo ruso, según ha revelado ella misma en rueda de prensa.

"Esa noche me quedó muy claro una vez más que los ataques de Rusia contra la población ucraniana tienen como objetivo desgastarla", ha declarado, según recoge la agencia de noticias alemana DPA. La ministra ha prometido ayudas para Ucrania, en particular para reconstruir la infraestructura energética destruida.

También ha sido atacada la región de Dnipropetrovsk, en el centro de Ucrania, donde hay constancia de dos fallecidos, uno de ellos efectivo de rescate y el otro una mujer, así como otros siete heridos, en la comunidad de Petropavlovsk.

SISTEMAS PATRIOT

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha confirmado más tarde que el ataque ruso incluía "decenas" de drones y nueve misiles balísticos y ha hecho un nuevo llamamiento a la entrega de misiles Patriot estadounidenses.

En total, en lo que va de año Rusia ha lanzado unos 770 misiles balísticos y más de 50 misiles hipersónicos Kinzhal contra Ucrania, según un discurso publicado en su cuenta en Facebook en el que ha trasladado sus condolencias a las familias y amigos de las víctimas.

"Es debido a estos ataques por lo que estamos prestando especial atención a los sistemas (de misiles) Patriot para poder proteger nuestras ciudades de este horror", ha resaltado Zelenski. "Es muy importante que los socios que tengan la oportunidad apliquen lo que hemos estado hablando en los últimos días", ha apelado. Para Zelenski, "ningún país debería quedarse solo ante tal mal. Tenemos que seguir con la cooperación", ha subrayado.

El mandatario ucraniano ha argumentado que "los misiles balísticos rusos deben tener una respuesta de las potencias fuertes para proteger la vida".

Por su parte, el ministro de Exteriores ucraniano, Andri Sibiha, ha subrayado que "no hay nadie en el mundo que quiera la continuidad de la guerra, excepto Rusia" antes de tachar de "absurdo" que Rusia se haya convertido este mes en presidente rotatorio del Consejo de Seguridad de la ONU. "El terrorismo ruso puede y debe detenerse mediante la acción colectiva", ha concluido.