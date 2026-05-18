Ucrania.- AMP2.- Ucrania y Hungría comienzan un diálogo sobre la minoría de Transcarpatia tras los últimos ataques rusos

11 May 2026, Belgium, Brussels: Andriy Sybiha, Foreign Minister of Ukraine, speaks to journalists, ahead of the EU Foreign Ministers' meeting at the European Council building in Brussels. Photo: Elisa Schu/dpa - Elisa Schu/dpa

MADRID, 18 May. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de Ucrania y Hungría han acordado iniciar una serie de consultas para reforzar los derechos y resolver los asuntos que atañen a la minoría húngara en la provincia ucraniana de Transcarpatia, recientemente golpeada por los bombardeos rusos durante la guerra.

El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andri Sibiga, ha informado de una conversación telefónica este fin de semana con su par húngara, Anita Orbán, con quien ha hablado sobre este y otros asuntos. Kiev, ha dicho, está preparado para abrir cuanto antes "un nuevo capítulo que sea mutuamente beneficioso" para ambos.

"Estamos preparados para trabajar con el nuevo Gobierno húngaro en todos los temas de nuestra agenda bilateral, incluido el de la minoría nacional, con el objetivo de restaurar la confianza y las relaciones de buena vecindad entre nuestros países", ha expresado el jefe de Exteriores ucraniano.

Sibiga ha trasladado que han acordado reunirse "esta semana para encontrar soluciones prácticas y sólidas para la minoría húngara" de Transcarpatia y que beneficien a ambos países, según "los estándares y prácticas europeos".

Asimismo, ha aprovechado para agradecer a Orbán la "rápida reacción" de condena a los ataques rusos de la semana pasada, especialmente mortíferos en Kiev, donde murieron una treintena de personas. Las autoridades húngaras además convocaron al embajador ruso por los ataques que golpearon la provincia de Transcarpatia.

Desde Hungría, por su parte, han explicado que las conversaciones entre delegaciones han de comenzar ya esta semana por videoconferencia, en lo que espera que sirva para sentar las bases para una "pronta y tranquilizadora" resolución de los problemas de esta parte de la población ucraniana.

"Confío en que el diálogo sea constructivo y productivo, y en que las negociaciones aporten pronto progresos tangibles para la comunidad húngara en Transcarpatia", ha expresado en un mensaje en sus redes sociales la ministra de Asuntos Exteriores de Hungría, Anita Orbán.

Asimismo, el primer ministro húngaro, Péter Magyar, ya se ha puesto en contacto con el presidente del Consejo Europeo, António Costa, a quien le he informado en la víspera de esta nueva ronda de contactos con la parte ucraniana.

Unas conversaciones que tienen el objetivo de "garantizar lo antes posible las garantías legales para los derechos lingüísticos, educativos y culturales de la comunidad húngara en Transcarpatia", ha destacado Magyar en redes sociales.

A su vez, Magyar ha contado que Costa le aseguró que "había dejado claro" al presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, la importancia de respetar los derechos de la minoría húngara que vive en su país.

Entre 100.000 y 150.000 húngaros viven en Transcarpatia, una destacada minoría entre los 1,3 millones de personas que viven en esta región, que ha sido también durante esta guerra entre Ucrania y Rusia escenario de las enconadas fricciones entre las autoridades de Kiev y la anterior administración de Viktor Orbán.