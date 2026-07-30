23 July 2026, Ukraine, Kiev: Ukrainian President Volodymyr Zelensky waits to greet Taoiseach Micheal Martin at the Presidential Palace in Kiev. Photo: Niall Carson/PA Wire/dpa - Niall Carson/PA Wire/dpa

MADRID, 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha vuelto a lamentar este jueves la falta de proyectiles suficientes en las defensas aéreas para repeler los ataques rusos, el último de los cuales ha matado a ocho personas durante la pasada noche, y ha conminado a sus socios a tomar cartas en el asunto, ya que, según ha subrayado, todos ellos "saben cómo y con qué ayudar".

"Esta no es una tarea que pueda dejarse solo a Ucrania o a un solo país. Todos los socios saben cómo y con qué pueden ayudar", ha advertido Zelenski en un mensaje en el que, tras lamentar estas últimas ocho muertes, ha incidido, como es habitual, en que este tipo de ataques evidencian las carencias de armamento del país.

"Este terror ruso una vez más demuestra que la protección contra la amenaza de misiles rusos es la tarea más importante cuando se trata de salvar las vidas de nuestra gente", ha dicho, remarcando que la "ayuda fuera de tiempo y los retrasos en la entrega" de este tipo de misiles conlleva a "este tipo de destrucción".

A pesar de todo, el presidente ucraniano ha puesto de relieve la capacidad del Ejército ucraniano para sobreponerse a esta "escasez crítica" de armamento y haber sido capaz de lograr "cosas verdaderamente increíbles" en la defensa del país.

"Esta es una pericia extraordinaria que salva vidas cuando no se proporcionan misiles de defensa aérea, o cuando las entregas se están retrasando deliberadamente", ha apuntado el líder ucraniano, que ha cifrado en más de 280 drones y en más de 70 los misiles lanzados por Rusia durante la pasada noche.

Al menos ocho personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas en los ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia durante la pasada noche sobre varias zonas de Ucrania, entre ellas la provincia de Dnipropetrovsk, en la que se encuentra la ciudad de Krivói Rog, de la que es oriundo Zelenski.

Asimismo, se han registrado más ataques en las provincias de Kiev, Leópolis, Poltava, Járkov, Mikolaiv, Sumi, Vínnitsia, Cherkasi e Ivano-Frankivsk.

ATAQUE CON UN MISIL NORCOREANO

Entre los fallecidos están cinco miembros de una misma familia, mientras que algunos más de la misma se encuentran desaparecidos, en el pueblo de Radushne, cerca de Krivói Rog. "El terrible crimen de la guerra rusa contra Ucrania se comete contra gente común", ha denunciado, publicando una fotografía de la parentela.

Zelenski ha afirmado que otras cinco personas se encuentran desaparecidas, pero que después del ataque se han encontrado "fragmentos de cuerpos humanos entre los escombros", que solo los análisis forenses podrán determinar a quiénes pertenecen.

"Nadie en el mundo puede quedarse solo ante semejante terror", ha incidido en su idea inicial el presidente ucraniano, quien ha sugerido que el Pentágono y el resto de quienes toman decisiones deberían ver esta fotografía. "La realidad habla por sí sola (...) Se necesitan misiles para la defensa aérea", ha reiterado.

"Cuando decimos que Ucrania necesita misiles Patriot, cuando buscamos capacidades para defendernos de los misiles balísticos rusos, no hablamos de abstracciones. Hablamos precisamente de familias, de personas que pueden vivir si existe algo que derribe los misiles rusos", ha remarcado.

Precisamente, en otro mensaje posterior publicado en sus redes sociales, Zelenski ha afirmado que, según las primeras pesquisas, fue un misil norcoreano el que impactó sobre esta localidad rural de Radushne.

"Los rusos utilizaron un misil de Corea del Norte por primera vez en mucho tiempo (...) habrá más averiguaciones, todo se verificará, pero por ahora, se trata de balística norcoreana", ha señalado el presidente ucraniano, que pide a sus socios que vayan más allá de las meras muestras de solidaridad.