Ucrania.- AMP2.- Zelenski anuncia conversaciones a tres con EEUU y Rusia en Emiratos para el fin de la guerra en Ucrania

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha anunciado este jueves las primeras conversaciones a tres, con Estados Unidos y Rusia, desde el inicio de las negociaciones de paz, en unos encuentros que acogerá Emiratos Árabes Unidos los próximos días.

En su intervención en el Foro Económico de Davos, el mandatario ucraniano ha confirmado que este viernes y sábado se producirá el primer encuentro "trilateral" que incluya en la misma mesa a los equipos ruso y ucraniano.

"Mañana, y pasado mañana, tendremos una reunión trilateral. Esto es mejor que no tener ningún tipo de diálogo", ha indicado Zelenski, insistiendo en que Kiev se encuentra en una situación complicada por los ataques de Moscú, pero "los rusos también están en una situación difícil" por lo que ha valorado que este encuentro pueda contribuir a que acabe la guerra.

El líder ucraniano ha afirmado que espera que la parte rusa esté lista para comprometerse con un acuerdo, toda vez ha indicado que Ucrania está preparada para asumir compromisos.

Previamente el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, afirmó que tanto él como Jared Kushner, yerno del presidente estadounidense, Donald Trump, viajarán a Emiratos Árabes Unidos, donde se crearán "grupos de trabajo" para abordar temas militares y de "prosperidad", un tema que ha descrito como "realmente importante" para el futuro.

Por su parte, Zelenski ha confirmado que la delegación ucraniana estará formada por el secretario del Consejo de Seguridad, Rustem Umerov; el jefe de la oficina presidencial, Kirilo Budanov, el jefe adjunto de la oficina presidencial, Serhi Kislitsia; así como el líder parlamentario del gubernamental Siervo del Pueblo, David Arajamia; y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Andri Hnatov.

"Los militares deben estar presentes", ha señalado Zelenski para explicar la presencia de Hnatov en la reunión a tres. "Nadie sabe cuáles serán los resultados, ya veremos", ha dicho el presidente ucraniano, quien ha advertido de que si la cita sirve solamente para que "algunos jueguen entre bastidores, la guerra continuará".

CRITICA LA INACCIÓN DE EUROPA

En su discurso ante el Foro de Davos, el presidente ucraniano ha denunciado la falta de acción de Europa para garantizar su propia defensa y pararle los pies a Rusia, insistiendo en que sigue dependiendo del peso militar de Estados Unidos.

"La respuesta no se limita a las amenazas que existen o que pueden aparecer. Cada año trae algo nuevo para Europa y para el mundo. Todo el mundo centró su atención en Groenlandia y está claro que la mayoría de los líderes simplemente no saben qué hacer al respecto", ha indicado.

Posteriormente, ha afeado que las protestas en Irán "se ahogaron en sangre". "Es cierto que el mundo no ha ayudado lo suficiente al pueblo iraní. Se ha mantenido al margen", ha recalcado, para criticar que cuando los políticos "volvieron al trabajo y empezaron a posicionarse" tras las vacaciones de Navidad, "el ayatolá ya había matado a miles de personas".

Zelenski ha lamentado así que esta falta de respuesta firme de Europa solo envalentona a los regimenes autocráticos, incidiendo en que el continente "necesita fuerzas armadas unidas y que puedan defender verdaderamente a Europa".

"Hoy en día, Europa solo confía en la creencia de que, si surge un peligro, la OTAN actuará. Pero nadie ha visto realmente a la alianza en acción. Si Putin decide tomar Lituania o atacar Polonia, ¿quién responderá?", ha expuesto.

Frente a una Europa que "le encanta debatir sobre el futuro", Zelenski ha reclamado más acciones y decisiones, asegurando que el transcurso de los episodios en el orden mundial va más rápido que las decisiones que adopta Europa. "Evita tomar medidas hoy. Medidas que definen qué tipo de futuro tendremos. Ese es el problema", ha señalado.