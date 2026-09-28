Ucrania.- AMP2.- Zelenski denuncia un ataque ruso sobre la sede de la Academia Nacional de Ciencias, en Kiev

September 23, 2026, Kyiv, Ukraine: A building facade, partially destroyed and scorched in a Russian drone attack, is seen in the Shevchenkivskyi district of Kyiv, Ukraine, on September 23, 2026 - Pavlo Bahmut / Zuma Press / Europa Press

Las autoridades locales informan de un muerto y cinco heridos

La ONU alerta del creciente peligro para los civiles por el incremento de los ataques rusos

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha denunciado este lunes un ataque ruso sobre la sede de la Academia Nacional de Ciencias, ubicada en Kiev, la capital, que deja un muerto y cinco heridos, sumándose a una nueva oleada de ataques que dejan al menos tres muertos y decenas de heridos a lo largo de esta jornada.

Zelenski ha compartido un vídeo en sus redes sociales en el que se puede ver el incendio que el ataque ha provocado en el interior del edificio, situado en el distrito de Shevchenkivski, en el centro histórico de la capital ucraniana, ataque confirmado por el servicio de prensa de dicha institución.

"Los equipos están apagando el incendio y buscando a personas que podrían haber quedado atrapadas en el interior. Todos los servicios están desplegados", ha detallado el presidente ucraniano, que ha informado de más ataques en la capital a lo largo de esta jornada, así como en otras regiones del país.

Zelenski ha lamentado las muertes que se han producido como consecuencia de estos nuevos ataques del Ejército ruso sobre objetivos e instalaciones civiles, empresas e infraestructura de comunicaciones. "Cada uno de los socios de Ucrania debe ver, en este terror, en estos ataques, que apoyar a Ucrania significa apoyar verdaderamente la vida de las personas", ha dicho.

"El terror nunca debe normalizarse", ha afirmado el dirigente ucraniano, quien ha subrayado que "Rusia debe rendir cuentas y enfrentarse a consecuencias reales".

Según ha explicado la propia Academia Nacional de Ciencias de Ucrania, un dron ruso ha colisionado directamente contra su sede en Kiev. La institución ha hablado de "muchos heridos" y ha señalado que se produjo un incendio a gran escala que ha destruido gran parte del edificio.

El gobierno de Kiev ha informado de la muerte de una persona, además de cinco heridos como consecuencia del ataque contra la entidad científica. Por su parte, el alcalde Vitali Klitschko ha cifrado en catorce los vecinos de la capital afectados por esta nueva ofensiva rusa desde que arrancó la jornada del lunes.

"La gente caía por las ventanas y todo a su alrededor quedó destrozado. Era un día laborable, todos estaban trabajando y había mucha gente en el edificio", ha advertido el servicio de prensa de la academia a la agencia Ukrinform.

NUEVOS ATAQUES MORTALES EN DNIPRÓ

De igual forma también se ha registrado otro ataque en un centro comercial en Dnipró, donde tres personas han muerto y otras 19 han resultado heridas. Por el contrario, otras 49 han logrado ser rescatadas del lugar de los hechos gracias a los trabajos de los equipos de rescate y la Policía.

"El enemigo está intensificando el terror", ha denunciado el primer ministro de Ucrania, Serhi Koretski, quien ha advertido de que "el peligro persiste en muchas regiones" del país, por lo que ha instado a los ciudadanos a no ignorar las alarmas y las indicaciones de las autoridades.

Koretski ha informado además de que los ataques ocurridos en las últimas 24 horas han dañados edificios residenciales en Járkov, Sumi, Rivne y Odesa, con un saldo de decenas de heridos, así como infraestructura civil en las provincias de Zitómir, Vinitsia, Dnipró, Jmelnitski y Zaporiyia.

RIESGO "DÍA Y NOCHE" PARA LOS CIVILES

Ante esta situación, el coordinador humanitario de la ONU para Ucrania, Matthias Schmale, ha denunciado que los ataques "ininterrumpidos" de Rusia "ponen en peligro a los civiles día y noche".

"Los incesantes ataques de las últimas semanas de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa contra Ucrania han matado y herido a decenas de civiles, incluidos menores", ha criticado Schmale en un comunicado.

En particular ha mencionado los ataques contra "viviendas, escuelas, instalaciones sanitarias, empresas y otras infraestructuras civiles" en regiones como Kiev, Dnipró, Járkov, Odesa, Sumi o Zaporiyia. "La vida diria es cada vez más peligrosa para los civiles, a cualquier hora del día", ha advertido.

Las actividades cotidianas e incluso permanecer en casa "ya no es tan seguro como antes", según Schmale, que ha puesto como ejemplo el ataque contra el centro médico de la Academia de las Ciencias de Ucrania, en el centro de Kiev.

"No deberíamos permitir que se asuma que la violencia y el miedo sean la realidad cotidiana. El Derecho Internacional Humanitario exige evitar que los civiles y la infraestructura civil sean objetivo y que tengan protección frente a los ataques", ha argumentado.