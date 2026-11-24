November 3, 2026, Ukraine, Ukraine, Ukraine: Ukrainian President Volodymyr Zelensky meets with German Chancellor Friedrich Merz during a working visit to Berlin, Germany, on November 3, 2026. The two leaders discuss continued German support for Ukraine an - PRESIDENT OF UKRAINE / Zuma Press / Europa Press

MADRID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha destacado este martes que el encuentro con el primer ministro húngaro, Péter Magyar, en Transcarpatia se ha saldado con "resultados positivos" y ha informado de que se han logrado acuerdos a nivel político y en materia de energía e infraestructuras.

"Una visita que sin duda traerá resultados positivos", ha destacado Zelenski, quien ha compartido en redes sociales algunas imágenes del encuentro, así como del homenaje que ambos han ofrecido a los soldados ucranianos caídos en Úzhgorod, capital de Transcarpatia, de la que es originaria una importante minoría húngara.

"Nuestra capacidad de vivir en un país libre, y la seguridad de nuestros vecinos y de toda Europa, tienen un precio enorme, uno que Ucrania paga cada día. Es nuestro deber recordar a todos los que dieron su vida en esta lucha", ha ensalzado.

Magyar, por su parte, ha recordado a los diez soldados ucranianos de etnia húngara que están enterrados en el cementerio militar de Úzhgorod, uno de los cuales "fue de las primeras víctimas de la guerra ruso ucraniana en 2022".

Zelenski ha destacado que "hay muchas áreas" en las que ambos países pueden trabajar y ha confirmado "acuerdos concretos" para suministrar gas y diésel a Ucrania y ampliar uso de las instalaciones de almacenamiento del país por parte de empresas húngaras, así como en infraestructuras, donde han sellado proyectos de reconstrucción y la apertura de nuevos servicios y rutas ferroviarias.

De igual forma, se ha alcanzado acuerdos para la participación de Hungría en las tareas para retirar minas y ampliar su papel en la llamada 'coalición de voluntarios', la alianza que dota de fondos y armamento a Ucrania. "Encargamos a nuestros equipos que trabajen para garantizar su pronta implementación", ha dicho.

Se trata de la primera vez que un primer ministro húngaro visita esta histórica región ucraniana desde 2015, tal y como se han encargado de recordar en sus redes sociales el propio Magyar, quien ya viajó en 2024 como líder de la oposición.

Magyar ha adelantado que además de verse con Zelenski se reunirá también con representantes locales e instituciones húngaras de Transcarpatia. "Llevo un mensaje de solidaridad y el apoyo de nuestro al país vecino, que ha estado bajo ataque durante casi cinco años", ha recordado el primer ministro.

Antes, Zelenski ha aprovechado su intervención en un congreso con autoridades locales y regionales, celebrado precisamente en Úzhgorod, para destacar la importancia de esta visita para normalizar las relaciones con el país vecino de cara a lograr sus aspiraciones de adhesión a la Unión Europea.

"Estamos haciendo todo lo necesario para abrir caminos en las negociaciones sobre la adhesión de Ucrania a la Unión Europea (...) A menudo hacemos más que otros países que se han unido a la UE. Y también estamos haciendo todo lo necesario para estrechar y fortalecer las relaciones con nuestros vecinos", ha dicho.

La delicada relación entre Kiev y Budapest sigue girando en torno a los derechos lingüísticos y educativos de la minoría húngara de Transcarpatia, estimada en unas 150.000 personas. Las restrictivas leyes ucranianas motivaron que durante años, el entonces primer ministro Viktor Orbán bloqueara los conatos europeístas de Ucrania.

La llegada de Magyar ha supuesto nueva etapa tras años de confrontación con Orbán, exacerbada por su sintonía con el presidente ruso, Vladimir Putin. Sin embargo, ha condicionado cualquier avance al respeto de los derechos de la minoría húngara y la restitución de los mismos, cercenados por las leyes de 2017 y 2019.

En octubre de este año, el Parlamento ucraniano aprobó una reforma para conceder un estatus especial a los centros educativos donde más de la mitad del alumnado curse estudios en una lengua oficial de la UE, como es el caso del húngaro, lo que desbloqueó el veto de Budapest a las conversaciones de adhesión de Kiev.