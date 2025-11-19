Ucrania.- AMP3.- Ascienden a 25 los muertos y a más de 70 los heridos por un ataque ruso contra la ciudad de Ternópil

Zelenski denuncia un nuevo ataque a gran escala de Rusia sobre varias provincias ucranianas

Rusia afirma que se trata de una respuesta a un ataque ucraniano contra instalaciones civiles en la ciudad de Vorónezh, en la víspera

MADRID, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania ha ascendido a 25 el número de muertos, entre ellos tres menores de edad, por el ataque ruso sobre la ciudad de Ternópil, en el oeste de Ucrania, que se ha saldado también con más de 70 heridos.

Las víctimas se encontraban en dos bloque de apartamentos que han sido golpeados por drones rusos durante la noche. Las labores de rescate continúan y no se descarta que haya más personas entre los escombros. Los ataques han afectado también a infraestructuras civiles e instalaciones industriales.

El alcalde de la ciudad, Serhi Nadal, ha decretado tres días de luto desde este miércoles en solidaridad, ha dicho, con los vecinos de Ternópil, cuyas vidas fueron "segadas" esta noche por Rusia cuando se encontraban en sus hogares.

A lo largo de la jornada, varias autoridades ucranianas han reaccionado a lo ocurrido Ternópil, una de las localidades del oeste de Ucrania que han sufrido parte de los ataques a gran escala de las fuerzas rusas durante la noche, entre ellas el ministro del Interior, Igor Klimenko, y el presidete Volodimir Zelenski.

"Rusia ha vuelto a atacar ciudades pacíficas en Ucrania. Sus objetivos son viviendas, centros educativos e infraestructuras críticas", ha denunciado Klimenko, quien ha detallado que "la situación más crítica se vive en Ternópil"

Por su parte, Zelenski, de visita oficial en Estambul, ha detallado que durante la pasada noche Rusia ha lanzado más de 470 drones y 48 misiles de distinto tipo sobre varias regiones del territorio ucraniano.

Además de mencionar lo ocurrido en Ternópil, también ha hecho referencia a Járkov, donde medio centenar de personas han resultado heridas durante los ataques nocturnos que han estado cayendo en varios distritos de la capital homónima.

"Decenas de personas resultaron heridas, incluyendo niños. El sector energético, el transporte y la infraestructura civil sufrieron daños", se ha referido en Telegram. Una situación similar a la que han padecido los vecinos de otras regiones ubicadas en el oeste de Ucrania, como Ivano-Frankivsk, o Leópolis.

Zelenski también ha informado de heridos en Donetsk, Kiev, Nicolaiev, Cherkasi, Chernígov y Dnipro, y ha señalado que este tipo de ataques demuestran que la presión que se está ejerciendo sobre Rusia "es insuficiente", por lo que ha vuelto a pedir a sus socios que apliquen sanciones más profundas y aumenten la ayuda.

"La necesidad primordial son misiles antiaéreos, sistemas adicionales, el fortalecimiento de las capacidades de nuestra aviación de combate y la producción de drones para proteger vidas. Rusia debe rendir cuentas por lo que ha hecho, y nosotros debemos concentrarnos en todo aquello que nos fortalece y nos permite derribar misiles, neutralizar drones rusos y detener los ataques", ha reclamado.

RESPUESTA RUSA A LOS ATAQUES UCRANIANOS

Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia ha argumentado que los ataques de este miércoles son en respuesta a los bombardeos ucranianos de la víspera sobre instalaciones civiles de la ciudad de Vorónezh.

Moscú ha señalado que Ucrania disparó este martes cuatro misiles balísticos ATACMS, de fabricación estadounidense, que fueron interceptados por sus sistemas de defensa aérea. En represalia a estos actos "terroristas" se ha lanzado un ataque con drones y misiles a su industria militar y energética.