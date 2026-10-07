Ucrania.- AMP3.- Aumentan a 25 los muertos y 100 los heridos en ataques de Rusia contra Ucrania en las últimas 24 horas

September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Smoke and fire rise following a strike by a Russian jet-powered drone during a Russian attack on Ukraine. The building of the private medical clinic Dobrobut burns following a second Russian drone strike on central Kyiv, - Aleksandr Gusev / Zuma Press / Europa Press

Solo en la ciudad de Priluki, en el norte del país, han muerto casi una veintena de personas, incluidos cinco niños

Moscú reivindica un "ataque masivo" con decenas de misiles y drones contra Kiev y otras provincias ucranianas

MADRID, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 25 personas han muerto y un centenar han resultado heridas este miércoles a causa de una nueva oleada de ataques lanzada por el Ejército de Rusia contra la capital, Kiev, y doce provincias de Ucrania, según el último balance de las autoridades que señala que la mayoría de fallecidos, 20, se registran en la región de Chernígov.

"Hoy, como 'regalo' de cumpleaños a (el presidente ruso, Vladimir) Putin, el Ejército ruso ha destruido un edificio residencial en Priluki, en la provincia de Chernígov", ha señalado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, en un mensaje en redes sociales en referencia a que el mandatario ruso cumple este martes 74 años.

El balance de fallecidos en esta localidad asciende a 19 muertos, entre ellos cinco "niños pequeños", según ha indicado Zelenski horas más tarde, trasladando su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas.

"El ataque fue combinado: mucha artillería, muchos misiles de crucero y 'shaheds'. Este fue el 'regalo' que Putin se hizo a sí mismo por su cumpleaños. Asesinato de niños, asesinato de personas. Durante el día se produjeron nuevos ataques con 'shaheds' y bombas aéreas", ha reiterado tras informar de que fue "un misil X-101" lo que impactó en una vivienda de Priluki.

En los ataques a zonas residenciales en Dnipró y Kremenchuk, una ciudad situada en Poltava, dos personas han muerto y 27 más han resultado heridas, mientras que otros dos fallecidos se corresponden con ataques en Kiev, a los que se suman otros dos más en Oleksandría, en la provincia de Kirovogrado.

"Uno de los objetivos clave fue nuestra infraestructura energética", ha especificado el mandatario ucraniano, que ha agregado que "los rusos querían golpear de forma dolorosa". "Es uno de los ataques más atroces, con 70 misiles, muchos de ellos balísticos, y drones 'shahed'", ha criticado Zelenski.

Así, ha recalcado que "los misiles balísticos rusos siguen siendo el mayor desafío" y que "los paquetes de defensa antiaérea son una necesidad vital" para el país europeo. "Por eso todos los días buscamos misiles para los sistemas Patriot que puedan proteger la vida de la gente aquí, en los cielos ucranianos", ha zanjado.

La Fuerza Aérea ucraniana ha detallado que las tropas rusas han lanzado en las últimas horas 130 drones y varios misiles balísticos contra el país. "Las principales zonas que fueron objetivo del ataque son Kiev, Járkov, Poltava y Dnipropetrovsk", ha manifestado a través de redes sociales.

En este sentido, ha destacado que los sistemas de defensa antiaérea han derribado 44 misiles, entre ellos 39 de crucero y cinco balísticos, y 117 drones, si bien ha confirmado impactos en 18 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otros cinco lugares.

El Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado en las últimas horas "un ataque masivo" contra Ucrania y ha afirmado que los objetivos incluían "empresas del complejo militar-industrial de Ucrania" en Kiev y otras provincias, así como "infraestructura portuaria y de reparación de buques" en Odesa.

La cartera ha agregado que, además, sus sistemas de defensa antiaérea han destruido durante las últimas horas 311 drones ucranianos sobre numerosas regiones del país, así como sobre aguas del mar Negro, el mar de Azov y la península de Crimea, anexionada por Moscú en 2013, un paso no reconocido por la comunidad internacional.