Aumentan a cuatro los muertos en una oleada de ataques de Rusia contra la capital de Ucrania, Kiev

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El balance de muertos a causa de los ataques lanzados por Rusia durante la madrugada de este viernes contra la capital de Ucrania, Kiev, ha ascendido a cuatro, según ha denunciado el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, que ha acusado a las fuerzas rusas de lanzar 430 drones y 18 misiles para estos bombardeos.

Zelenski, que ha afirmado en su cuenta en la red social X que hay "decenas de heridos, incluidos niños y embarazadas", ha subrayado que se ha tratado de un ataque "malvado" y "calculado de forma deliberada con el objetivo de causar máximos daños a la población y a la infraestructura civil".

"Solo en Kiev hay decenas de edificios de apartamentos dañados. La Embajada de Azerbaiyán ha sido alcanzada por restos de un misil Iskander", ha manifestado, si bien ha recalcado que "también ha habido ataques contra las regiones de Kiev, Járkov y Odesa". "Los datos preliminares apuntan a que los rusos usaron un misil Zircon contra la Sumi", ha recalcado.

Asimismo, ha afirmado que "Ucrania está respondiendo a estos ataques con fuerza de largo alcance" y ha insistido en que "el mundo debe detener estos ataques contra la vida a través de la imposición de sanciones". "Rusia aún puede vender petróleo y avanzar en sus planes económicos. Esto debe terminar", ha reiterado.

"Hay una gran cantidad de trabajo en marcha con los socios para reforzar la defensa aérea, pero no es suficiente. Necesitamos refuerzos con sistemas adicionales y misiles interceptores. Europa y Estados Unidos pueden ayudar. Contamos con decisiones reales. Gracias a todos los que ayudan", ha zanjado.

Los ataques, que han comenzado a las 2.20 horas de este viernes (hora local), han afectado a los distritos de Desnianski, Darnitski, Dniprovski, Podilski, Shevchenkivski, Holosivski y Solomianski.

Se han registrado importantes daños en edificios residenciales, así como en centros educativos y sanitarios, mientras que la caída de escombros ha provocado incendios tanto en espacios abiertos como en infraestructuras situadas en varios de los distritos citados anteriormente. Las autoridades prevén cortes en el suministro de agua y electricidad y han desplegado servicios de emergencias y equipos médicos en todas las zonas afectadas.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha indicado en su cuenta en Telegram que los sistemas de defensa aérea han logrado derribar 405 drones, dos misiles Kinzhal, seis misiles balísticos Iskander-M/KN-23 y seis misiles de crucero Iskander-K/Kalibr.

"Se han detectado impactos de misiles y 23 drones en trece ubicaciones, así como la caída de fragmentos de los derribos en otros 44 sitios", ha manifestado, al tiempo que ha confirmado que el objetivo principal de esta oleada de bombardeos ha sido la capital ucraniana.