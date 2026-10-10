Ucrania.- AMP3.- Al menos 20 muertos en un bombardeo ruso sobre la ciudad ucraniana de Zaporiyia

September 28, 2026, Kyiv, Ukraine: Two men attempt to escape from the National Academy of Sciences building, which is engulfed in flames after being hit by a Russian drone, Kyiv, Ukraine, September 28, 2026. One person was killed, and three others were in - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos 20 personas han fallecido, incluidos tres menores, durante la madrugada de este sábado en un ataque con bombas de las Fuerzas Armadas rusas sobre la ciudad de Zaporiyia, en el que se ha visto afectado un edificio residencial de cinco pisos, según han informado las autoridades regionales. Otras 32 personas están heridas.

"20 muertos en el ataque enemigo de esta mañana. Aumenta la cifra. Otras 32 personas han resultado heridas y están recibiendo atención médica", ha explicado el presidente del Consejo de Defensa de la región de Zaporiyia, Ivan Fedorov, en un mensaje publicado en redes sociales.

Entre los fallecidos habría "tres niños", según recoge el Servicio Estatal de Emergencias ucraniano en un mensaje publicado en redes sociales. "Los equipos de emergencia han rescatado a tres personas. Psicólogos del Servicio Estatal de Emergencias brindaron asistencia a 35 ciudadanos. Las operaciones de búsqueda y rescate continúan", ha añadido.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, vincula directamente este ataque con el "levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel". "Hoy Rusia ha expresado su gratitud por el levantamiento de las sanciones a las exportaciones de diésel lanzando cinco bombas planeadoras sobre edificios de viviendas de Zaporiyia", ha ironizado. El ataque ha causado daños en edificios residenciales, infraestructuras e instalaciones ferroviarias, ha explicado Zelenski en redes sociales.

"Lo de anoche confirma una vez más que en Rusia se toman cualquier relajación de la presión como un mensaje de que pueden seguir atacando, de que pueden seguir lanzando bombas sobre las ciudades", se ha lamentado. Por eso pide "señales diferentes", para que "Rusia entienda que debe parar la guerra", que "sienta pérdidas" y ha mencionado en ese sentido los ataques ucranianos de larga distancia sobre objetivos rusos.

El jefe interino de la Administración Militar de la provincia, Mijailo Semikin, ha señalado que "los equipos de rescate continúan las labores de búsqueda" en Zaporiyia.

El anuncio llega después de que las fuerzas ucranianas alertaran, en torno a las 5.00 horas (hora local), de que aviones tácticos rusos habían lanzado bombas planeadoras sobre la ciudad de Zaporiyia.

El gobernador militar de Zaporiyia, Mijailo Semikim, ha anunciado que este domingo ha sido declarado día de luto por las víctimas del ataque. "El 11 de octubre será un día de luto en Zaporiyia. Esta mañana los rusos se han llevado vidas de personas, incluidos niños", ha indicado Semikin, que ha expresado sus condolencias a los seres queridos y familiares de los fallecidos.

Este ataque se produce apenas un día después de otra agresión con bombas aéreas guiadas del Ejército ruso, que impactaron también en zonas residenciales de Zaporiyia, matando al menos a una persona e hiriendo a otras siete, entre ellas un niño, según informó la víspera el diario 'The Kiev Independent' citando a funcionarios regionales.