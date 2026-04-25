Al menos nueve muertos en un nuevo cruce de ataques en Ucrania

Ataque ruso en Dnipró (Ucrania) - GOBIERNO REGIONAL DE DNIPROPETROVSK
MADRID 25 Abr. (EUROPA PRESS) -
Al menos nueve personas han muerto este sábado en una nueva jornada de cruce de ataques entre las fuerzas rusas y las ucranianas en suelo ucraniano.
Hasta ocho personas han muerto y 59 más han resultado heridas en ataques rusos sobre la región de Dnipropetrovsk, según ha informado el gobernador militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksander Ganzha.
"20 horas. Los rusos han atacado Dnipró en oleadas durante más de 20 terribles horas. Han empleado misiles y drones. Ha sido un ataque premeditado. Han bombardeado zonas residenciales", ha denunciado Ganzha en redes sociales. Ganzha ha advertido de que podría haber más cuerpos bajo los escombros.
"Las tácticas de los rusos no han variado: drones de ataque, misiles de crucero y una importante cantidad de (misiles) balísticos. La mayoría de los objetivos eran infraestructuras corrientes de la ciudad: edificios de viviendas, energía y empresas", ha relatado.
Entre los heridos hay al menos dos menores. "Un niño de 9 años está recibiendo atención ambulatoria. Una niña de 17 años está hospitalizada con pronóstico moderado", ha explicado. "Es terror consciente. Es un crimen contra la gente", ha reprochado.
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ha mencionado este ataque y ha apuntado a que hay dos personas aún desaparecidas. "Es importante que esta guerra rusa en Europa no quede eclipsada por la guerra en Irán", ha planteado antes de pedir más presión sobre Moscú. "No debe de haber pausas en las sanciones contra Rusia. La vida debe ser protegida", ha argumentado.
Además, los bomberos han tenido que sofocar un incendio en una gasolinera de Dnipró provocado por un ataque perpetrado durante la mañana. En el ataque han quedado destruidos ocho camiones y cuatro turismos.
En total han resultado dañadas al menos 27 viviendas, dos escuelas infantiles y una clínica. El alcalde de Dnipró, Boris Filatov, ha explicado que la onda expansiva ha causado daños a unas 1.500 ventanas.
Las autoridades ucranianas han denunciado un ataque masivo con misiles y drones utilizando al menos 650 drones y misiles y "atacando deliberadamente a civiles", ha denunciado el ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Andrii Sibiha.
"Esto no es una guerra, es una campaña de terror calculada contra nuestro pueblo. Los líderes rusos deben rendir cuentas por estos crímenes de guerra", ha resaltado.
Se trata de ataques "ordenados, planificados y ejecutados con pleno conocimiento de sus consecuencias para la población civil", según Sibiha, que apela a la presión internacional contra Rusia, "la única respuesta adecuada al terror ruso".
Por otra parte, una mujer ha muerto y nueve personas más han resultado heridas en un ataque de un misil ucraniano en Novopetrikivka, en la región de Donetsk controlada por Rusia, según ha informado el gobernador regional ruso, Denis Pushilin. También ha habido un ataque de un dron en la atopista Svetlodarsk-Debaltseve que ha dejado un hombre herido.
Mientras, en la península de Crimea, dos civiles han resultado heridos por el impacto de drones en Sebastopol. Las autoridades militares rusas han informado del derribo de 43 drones en la región.